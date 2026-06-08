La UNLPam abrió inscripciones para mayores de 25 sin título secundario





La Universidad Nacional de La Pampa abrió su convocatoria para que personas mayores de 25 años sin título secundario puedan ingresar a cursar una carrera universitaria.

Las inscripciones abrieron hoy, 8 de junio, hasta el 8 de julio. El trámite se realiza de forma online a través de un formulario que tiene carácter de declaración jurada, disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceTnG5P5Mmxi7rm-0wDELMzmsxsF0INDTnI_VZcnUB9jHLKQ/viewform .

Los interesados en inscribirse deben tener 25 años o más al momento de la inscripción, contar con estudios primarios completos y estar dispuestos a participar de las actividades propuestas y aprobar evaluaciones de aptitudes y conocimientos generales. En el formulario, cada aspirante debe indicar la carrera elegida, sus datos personales, estudios cursados, experiencias formativas, antecedentes laborales y motivaciones.

Quienes ingresen por esta vía cursarán un año de talleres en formato combinado —virtual y presencial— orientados a la reflexión vocacional, la introducción a la vida universitaria, la alfabetización digital y el desarrollo de habilidades de estudio y comunicación académica.

Esta modalidad está habilitada por la Ley de Educación Superior Nº 24.521/95, que permite el ingreso de personas mayores de 25 años sin secundario completo siempre que demuestren preparación y aptitudes acordes a la carrera elegida. En la UNLPam el sistema está reglamentado por la Resolución Nº 326/21 del Consejo Superior.

Para más información o realizar consultas se puede contactar al mail ingresomayores25@unlpam.edu.ar





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