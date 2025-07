la oposición cuestionó proyecto sobre el Tribunal de Cuentas » Catriel25Noticias.com

Las Concejales de la primera y segunda minoría que tienen representación en el tribunal de contralor, criticaron con dureza al ejecutivo municipal y a sus pares por pretender inmiscuirse en otro poder. La sesión ordinaria, en principio convocada para las 09:00 horas, se realizará a las 15:00 hs.

En diálogo con radio “Alas”, la concejal de Juntos Somos Río Negro, Juana Cárdenas, brindó definiciones contundentes respecto al tratamiento político y legislativo sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas municipal, y criticó duramente al bloque oficialista por impulsar un pedido para que los integrantes del organismo deban revalidar su idoneidad, a pesar de haber sido designados legalmente al inicio de la actual gestión.

La edil señaló que el pedido del oficialismo de volver a evaluar a los integrantes del Tribunal, Ramiro Peñalba y Micaela Ormeño, es “una decisión política” motivada por los informes críticos que el organismo viene elevando al Concejo Deliberante sobre el uso de fondos públicos. “Lo que molesta no es la falta de idoneidad, sino que están cumpliendo con su tarea de control con seriedad y responsabilidad”, expresó Cárdenas.

Durante la entrevista, la concejal explicó que fue su bloque quien propuso a los actuales integrantes del Tribunal de Cuentas al inicio del período legislativo, y que dicha designación fue aprobada por unanimidad del cuerpo, incluyendo al bloque oficialista. “Nada sale sin los votos del Frente de Acción Vecinal, tienen mayoría absoluta. Si se aprobó, fue porque ellos también votaron a favor”, remarcó.

Además, Cárdenas aseguró que los informes trimestrales del Tribunal han sido sistemáticamente enviados al Concejo, tal como lo exige la Carta Orgánica Municipal, pero la mayoría de ellos fueron enviados a archivo sin debate. “Es una forma de silenciar al organismo. No se trata de debatir, ni de mejorar, simplemente se lo descarta”, lamentó.

La concejal también se refirió al argumento del oficialismo de que el Tribunal de Cuentas estaría trabando el accionar del Ejecutivo. “No es así. Lo único que hacen es pedir informes. Si esos informes no se responden, ellos no pueden cerrar los dictámenes. Esa es su función, no están poniendo palos en la rueda”, aclaró.

Cárdenas cuestionó la intención de evaluar nuevamente la idoneidad de los miembros del Tribunal: “¿Quién los va a evaluar? ¿Los concejales? Muchos ni siquiera conocen cómo funciona el circuito administrativo. Si van a llamar a contadores, entonces ya está todo armado. Esto no es por una supuesta falta de capacidad, es un pase de factura por ejercer el control”, sostuvo.

Por otra parte, destacó que sigue participando activamente en tareas comunitarias, como su proyecto para llevar el debate político y legislativo a las comisiones vecinales. “Ya arrancamos con el barrio YPF. La idea es debatir la ley de juntas vecinales y acercar el Concejo a los vecinos”, indicó.

En el cierre de la entrevista, Cárdenas reafirmó su compromiso con la transparencia institucional y criticó el uso partidario de las herramientas legislativas. “Hay una línea política clara de disciplinamiento al control. Pero no me voy a callar. Defender la institucionalidad también es parte de mi función”, concluyó.

ELIZABETH COFRE (Primero Río Negro)

En Diálogo con radio “Alas”, la Concejal de Primero Río Negro dijo “La iniciativa del oficialismo no tiene sentido y que el proyecto debe ser archivado”.

“Si los Concejales oficialistas continúan con esta tesitura, se transforma en un conflicto de poderes, se judicializa y entonces hasta podrían intervenir el municipio. Es una locura”, expresó

“Esto no tiene que ver con las personas, tiene que ver con la democracia. Somos poderes independientes y el ejecutivo y tampoco el Concejo estamos en condiciones de evaluar a otro poder. Quiénes somos nosotros para evaluar capacidad e idoneidad?”, se preguntó

“Deberían leer bien la Carta Orgánica, es muy clara. En ningún artículo otorga al Concejo Deliberante la facultad de intervenir en otro poder”.

Cofré convocó a los vecinos a participar de la sesión de este viernes a las 15:00 horas y participar en la defensa de las instituciones”.

“Porqué molestan los controles?, el que nada oculta nada teme!”, finalizó