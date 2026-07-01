La Pampa: olvidó $90 millones en la ruta y se lo apropiaron





General Pico (Agencia) – Una rápida y eficaz investigación permitió recuperar una pérdida millonaria para un productor rural de Trenel. El damnificado denunció que se había olvidado una mochila con 90 millones de pesos y, a partir de ahí, el despliegue policial y judicial dio con el sospechoso de haberse apropiado de la mochila y recuperó gran parte del dinero.

El llamativo episodio comenzó el martes por la mañana, alrededor de las 08:00 horas, cuando el chacarero pinchó un neumático de su camioneta a unos cinco kilómetros de Trenel. Decidió dejar su rodado en la ruta y retirarse en el vehículo de su hijo hacia un campo cercano. Mientras tanto, un gomero se encargó de solucionar la avería y la camioneta quedó lista para ser utilizada nuevamente, en el mismo lugar donde el productor la había dejado.

El damnificado, que había llevado llevó consigo la mochila con el dinero durante toda la mañana, pasado el mediodía regresó al lugar para recuperar su rodado. En el momento de traspasar sus pertenencias desde el vehículo de su hijo hacia el suyo, depositó momentáneamente la mochila en el suelo, sobre la banquina y a un metro de la cinta asfáltica. En un descuido, el hombre subió a su camioneta y emprendió viaje rumbo a Trenel, dejando el bolso olvidado allí.

Al arribar a su localidad, el productor notó el faltante. Regresó de inmediato al punto de la ruta, pero el dinero ya no estaba. La certeza de que alguien lo había tomado motivó una denuncia inmediata en la comisaría local, activando un eficaz mecanismo de rastreo.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones de General Pico, liderada por el comisario Esteban Martin Giménez, y de la Comisaría de Trenel, bajo el mando del comisario Diego Moreno. Bajo la dirección del fiscal adjunto Dr. Matías Juan, analizados los registros fílmicos, identificaron un automóvil Ford Focus y determinaron que su conductor se había llevado la mochila. El sospechoso escapó primero hacia General Pico, donde pasó la noche en un hotel, y luego continuó viaje en dirección a Eduardo Castex.

El miércoles a las 10:30 horas, la policía interceptó el Ford Focus en la ruta. Por orden del juez de control de Santa Rosa, Dr. Daniel Ralli, se dispuso la detención del conductor, un ingeniero y empresario de 45 años de Mendoza, y la requisa del coche. En el interior hallaron la suma de 83.910.000 pesos en efectivo.

Además, secuestraron su teléfono celular y constataron que el imputado había arrojado la mochila vacía en la vía pública, cerca del Hotel Pico, donde el mendocino había pasado la noche. El hombre quedó detenido y afrontará la audiencia de formalización por hurto simple y apropiación indebida.





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