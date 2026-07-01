Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La delegación de Olimpia Gym dejó bien representada a la localidad de 25 de Mayo al cumplir una sobresaliente actuación en el Campeonato Nacional de Powerlifting organizado por la Federación APL, que se desarrolló en la ciudad de Neuquén. Los cinco atletas pampeanos regresaron con medallas, títulos nacionales y récords argentinos, coronando un fin de semana de alto nivel competitivo.

Entre las actuaciones más destacadas sobresalió la de Selene Moyano, de apenas 16 años, quien se consagró campeona nacional y estableció tres nuevos récords argentinos, confirmando su enorme proyección dentro de la disciplina.

También tuvo una actuación brillante Daniel Gatica, quien obtuvo el título de campeón nacional y logró imponer tres récords nacionales en su categoría.

Por su parte, Gabriel Maisares alcanzó el subcampeonato nacional, mientras que Franco Pérez se quedó con el primer puesto y sumó un nuevo título para la delegación de Olimpia Gym.

La actuación más sobresaliente del certamen fue la de Daniel García, quien además de proclamarse campeón nacional fue distinguido con el mejor coeficiente masculino del torneo, reconocimiento que lo consagró como el atleta más destacado de toda la competencia.

Desde Olimpia Gym expresaron su orgullo por el desempeño de los representantes veinticinqueños, destacando el compromiso, la constancia y el esfuerzo de cada uno de los competidores, quienes volvieron a posicionar a 25 de Mayo entre las principales referencias del powerlifting argentino gracias a una actuación de excelencia en el ámbito nacional.