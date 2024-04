“La voluntad popular puede detener este atropello” » Catriel25Noticias.com

La preocupación y la incertidumbre que generan las renegociaciones petroleras y la falta de inclusión en los acuerdos a la localidad, determinaron la participación notable de vecinos que se manifestaron en contra de las políticas llevadas adelante en el tratamiento de las concesiones de áreas petroleras

Catriel es la ciudad petrolera por excelencia y la cuna del desarrollo del viejo petróleo convencional en la provincia.

La ciudad de Catriel ha colaborado históricamente con el desarrollo social de la Provincia de Rio Negro, aportando a los ingresos fiscales provinciales por medio de impuestos directos y regalías, que luego resultan coparticipadas a los municipios.

Con el paso del tiempo este recurso no renovables registra la maduración de los yacimientos lo cual implica que para sostener su explotación se deban llevar adelante fuertes planes de inversión.

Como consecuencia la zona genera un menor interés por parte de las grandes operadoras energéticas del país en este tipo de yacimientos.

Por otro lado el esquema de concesión vigente, sumado al referido declino productivo, desde la lógica empresaria y de mercado imperante, condiciona el desarrollo d la actividad en yacimientos maduros, poniendo en riesgo incluso la preservación ambiental y el mantenimiento de la infraestructura de las áreas.

A pesar del declino que registra la zona de Catriel en la producción de hidrocarburo líquido, se mantiene como la principal producción de petróleo rionegrina, principalmente en Señal Picada y acompañado por los bloques Medanito y Entre Lomas. Estos datos sirvieron de corolario para dar lugar a la gran convocatoria que tuvo la reunión realizada en el Complejo Cultural Sánchez Carrillo el viernes por la noche que se extendió casi a cuatro horas de duración.

El único tema a tratar fue por demás atrayente y explicado por la Intendenta Salzotto: el futuro con la Renegociaciones Petroleras. Antes de dar lugar a la participación de un público numeroso, que deseaba dar su punto de vista, Salzotto hizo un recorrido por el estado de la negociación de las áreas y dio a conocer que antes de la asunción de esta gestión, ya se estaba tratando la negociación de las áreas que dejaba YPF. Remarcaba además, que no somos tenidos en cuenta, que la voz de los que vivimos en Catriel es desoída y mientras hacía un repaso del estado en déficit de obras, infraestructura, caminos, sobre las deudas con los servicios que debemos para los vecinos en educación, salud, seguridad; en una pantalla de fondo se daban a conocer los porcentajes que figuran en la Secretaria de Energía de la Nación – Períodos Enero 2023-Enero 2024: en los cuales se mostraban que del total de la producción petrolera de nuestra provincia: 393.000m2, Catriel produce: 267.000m2, o sea casi el 70% de la producción. Imposible permanecer inconmovible ante la realidad que de manera inminente va a tener implicancias más severas en las vidas de los catrielenses.

Luego el Presidente del Concejo Deliberante, Alberto Ariaudo, expuso la seriedad de la problemática al expresar preocupación por la desinversión de las empresas petroleras y aseveró que se debe seguir reclamando el pago de la deuda histórica que se tienen con la ciudad. El auditorio estaba compuesto por una comunidad organizada que reclamaba por sus derechos y apoyaba las decisiones de la gestión municipal.

Entre los presentes se encontraban exigiendo: superficiarios, desocupados, comunidades de pueblos originarios, representantes de la Cámara de Empresas Petroleras, sindicalistas, miembros de instituciones educativas de nivel superior, ex trabajadores petroleros, empresarios de las PYMES, familias de vecinos y vecinas y la planta de funcionarios y funcionarias política, además de varios medios que cubrieron el evento.Salzotto enfatizó que no se nos hace partícipe a la ciudad de Catriel en el conocimiento de los pliegos de las licitaciones, se prorrogan las concesiones cometiendo un acto irregular y hasta ilegal de exclusión que no estamos dispuestos a permitir. Y remarcó `queremos ser parte de las concesiones petroleras, tenemos que ser parte y vamos a ser parte para el mejor presente de las nuevas generaciones´.

Ante este panorama, la incertidumbre sobre el futuro de la ciudad generó diversas opiniones que coincidían en el reclamo.

Finalmente confluyeron en el acuerdo que la Intendenta propuso: la conformación de una mesa local de negociación que convoque al gobernador de la provincia para trabajar en conjunto en hallar una respuesta favorable para los habitantes de nuestra ciudad.`La voluntad popular puede detener este atropello´ manifestó Daniela Salzotto en una de sus intervenciones dentro del debate. En efecto, la Municipalización de los yacimientos Señal Picada y Punta Barda serán un reconocimiento a Catriel por todo lo aportado a Río Negro y un reaseguro concreto de cara al futuro de sus habitantes.

