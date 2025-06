la voz que emocionó a todos » Catriel25Noticias.com

Celeste Elizabeth López brilló este domingo en el reconocido certamen musical «La Voz» por Telefé y puso a su ciudad natal en lo más alto. Entre nervios, guitarras, folclore y gratitud, la joven artista hizo vibrar a la audiencia con su talento y carisma.

Este lunes, la artista habló con radio “Alas”: “Es muy loco mirarte ahí”, dijo, con una mezcla de sorpresa y emoción, tras su presentación en el escenario del famoso programa de talentos.

Nacida y criada en Catriel, una ciudad alejada del vértigo mediático pero rica en identidad y cultura, Celeste dio un salto enorme que la llevó desde los campos familiares al centro de la escena nacional. No estudió canto en conservatorios ni fue formada en academias de renombre.

“Dios me dio ese regalo”, expresó con humildad. Su vínculo con la música se tejió entre tonadas cuyanas, guitarras familiares y veranos en el campo, donde los encuentros se llenaban de melodías, fogones y raíces folclóricas. Aprendió guitarra y ukelele, y hasta llegó a dar clases en su ciudad. Pero lo suyo siempre fue más vocación que formación.

Su camino al certamen comenzó con una audición en Bariloche. “Tenés que pasar varias instancias… después solo queda esperar el llamado”, contó. El llamado llegó. Y con él, los nervios, la preparación y la alegría. Celeste eligió cantar Para siempre, una canción que formaba parte de su repertorio personal. Y la rompió.

En el programa, no solo se destacó por su voz melódica y cálida, sino también por una actitud genuina que no pasó desapercibida. Habló de Catriel, de ser la Puerta del Norte hacia la Patagonia, de la gente que la apoya, de su trabajo actual en la cafetería local Fika Café y Helado. “Les mando un saludo porque sé que me están escuchando”, dijo con una sonrisa. La emoción no terminó en el escenario.

Videos, mensajes y reacciones comenzaron a llegarle desde su pueblo. Familiares, amigos y vecinos siguieron su presentación y la colmaron de cariño. “Realmente lo atesoro”, agradeció. Celeste eligió como coach a Soledad Pastorutti, una de sus referentes de toda la vida. “Es una persona muy cercana y muy amable”, señaló.

Y ahora se prepara para la próxima etapa del concurso: la batalla. Mientras tanto, sigue disfrutando cada instante, con la misma autenticidad con la que conquistó al público. Desde los campos cerca de Roca hasta las luces de la televisión, Celeste no solo mostró su talento, sino también una historia que inspira.

Porque detrás de cada voz, hay un pueblo, una familia y un sueño que viaja en cada nota.