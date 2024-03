Los estrenos de diciembre en Netflix y otras plataformas

Con el último mes del año llegan algunas novedades para disfrutar en las lataformas. ¿Por ejemplo? los últimos episodios de “The Crown”, “Berlín” y películas como ‘Maestro’, ‘Rebel Moon’ o la epopeya espacial de Zack Snyder.

Los estrenos de Netflix

1 de diciembre

Dulce Hogar: En un mundo en el que las personas se convierten en monstruos que reflejan sus propios deseos individuales, el solitario estudiante de secundaria Cha Hyun-soo se muda a un nuevo departamento después de perder a su familia. En su nueva estancia enfrentará circunstancias extrañas e impactantes.

No Me Rompan

Entre los estrenos más destacados figura la película argentina «No me rompan», que se centra en dos mujeres que luchan contra sus ataques de ira y se unen para derrotar a un cirujano mediático que pone en peligro sus vidas. Dirigida por Azul Lombardía y protagonizada por Carla Peterson, Julieta Díaz, Esteban Lamothe, Martín Garabal, Nancy Duplaá, Fito Páez, Cecilia Dopazo, Eugenia Guerty, entre otros.

6 de diciembre:

* La Típica Navidad

7 de diciembre

* Mi vida con los chicos Walter: Cuando una tragedia sacude su vida, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende sobre el amor, la esperanza y la amistad.

* Mar de fondo

* Odio la Navidad: Llegan las fiestas otra vez, pero ahora Gianna está enamorada y lista para disfrutar la Navidad. ¿Podrá mantener el espíritu festivo sin problemas?

* Los Archies

8 de diciembre

* Dejar el Mundo Atrás: La nueva película de Sam Esmail (Mr. Robot) se sitúa durante las vacaciones de una familia, que dan un giro escalofriante cuando dos desconocidos se presentan en plena noche buscando refugio frente a un ciberataque que se va volviendo más y más aterrador. En esta situación, todos deberán asumir su papel en un mundo que se desmorona.

13 de diciembre

* La Influencer

14 de diciembre

*The Crown Temporada 6 Parte 2: Después de los cuatro capítulos de la parte 1, que ya está disponible en la plataforma, donde se narra la incipiente relación entre la princesa Diana y Dodi Al-Faye y su fatídico accidente en coche, llega el final. Serán aseis episodios que contará cómo el príncipe Guillermo intenta integrarse de nuevo en su vida en Eton tras la muerte de su madre, mientras la monarquía tiene que hacer frente a la opinión pública. Al llegar a su Jubileo de Oro, la Reina reflexiona sobre el futuro de la monarquía con la boda de Carlos y Camilla y el comienzo de un nuevo cuento de hadas Real con Guillermo y Kate.

15 de diciembre

* Familia

20 de diciembre

* Cindy la Regia: La serie

* Maestro: El biopic del legendario Leonard Bernstein, compositor, pianista y director de orquesta estadounidense que dirige y protagoniza Bradley Cooper ha sido descrito como «una grandiosa y temeraria historia de amor sobre la relación de Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein a lo largo de los años» y «una carta de amor al arte y a la vida», la película es también un retrato épico y emotivo de la familia y el amor.

Cuenta con Steven Spielberg y Martin Scorsese como productores y repasa la vida del aclamado compositor del musical West Side Story o la BSO de La ley del silencio. Carey Mulligan (Nunca me abandones, Drive), Matt Bomer (In Time, Magic Mike), Maya Hawke (Stranger Things, Mujercitas) y Sarah Silverman (¡Rompe Ralph!, Escuela de rock) son algunos de los actores que completan el reparto.

22 de diciembre

* Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego: Después de estrellarse en una luna recóndita, Kora (Sofia Boutella), una joven con un pasado misterioso, comienza una nueva vida en una pacífica colonia rural. Pero todo cambia cuando el tirano Balisarius (Fra Fee) y su cruel emisario, el almirante Atticus Noble (Ed Skrein), descubren que los granjeros, sin saberlo, estuvieron vendiendo sus cosechas a los Bloodaxe (Cleopatra Coleman y Ray Fisher), líderes de un feroz grupo de insurgentes buscados por el Mundo Madre. Ahora, la única esperanza de sobrevivir depende de Kora. La forastera y Gunnar (Michiel Huisman), un granjero bondadoso ajeno a las guerras, deben reclutar a un grupo de valientes dispuestos a dar la vida para proteger a los habitantes de Veldt. A medida que recorren diferentes mundos en busca de los Bloodaxe, forjan un pequeño grupo de guerreros unidos por su necesidad de redimirse: Kai (Charlie Hunnam), piloto y asesino a sueldo; el general Titus (Djimon Hounsou), líder legendario; Nemesis (Doona Bae), experta con la espada; Tarak (Staz Nair), prisionero de sangre azul, y Milius (E. Duffy), luchadora de la resistencia. Mientras tanto, en Veldt, un viejo androide llamado Jimmy (con la voz de Anthony Hopkins en la versión en inglés) se alza con un nuevo propósito. Estos revolucionarios imprevistos deberán aprender a confiar los unos en los otros y luchar codo a codo para evitar que los ejércitos de Mundo Madre arrasen con todo.

24 de diciembre

* El niñero: Sin más opción, una importante ejecutiva acepta contratar a un ranchero como niñero de sus hijos, sin imaginar cómo cambiará su vida para siempre

29 de diciembre

* Berlín:: La serie narra uno de los robos más extraordinarios del icónico personaje interpretado por Pedro Alonso, que retoma el papel del hedonista y astuto Berlín. Junto a él, su nueva banda: Michelle Jenner (Isabel) interpreta a Keila, una eminencia en ingeniería electrónica; Tristán Ulloa (Fariña) se pone en la piel de Damián, un catedrático filántropo y confidente de Berlín; Begoña Vargas (Bienvenidos a Edén) interpreta a Cameron, una kamikaze que vive siempre al límite; Julio Peña Fernández (A través de mi ventana) da vida a Roi, el fiel escudero de Berlín; y Joel Sánchez interpreta a Bruce, el implacable hombre de acción en la banda. Itziar Ituño (La casa de papel) y Najwa Nimri (La casa de papel) retoman sus papeles como las policías Raquel Murillo y Alicia Sierra respectivamente.

Estrenos Disney+ y Star+ diciembre 2023

1 de diciembre

* El Guía: Este mediometraje protagonizado por John Travolta, Ben Radcliffe y Steven Mackintosh viaja hasta Nochebuena, cuando un joven piloto de la RAF que volaba a casa a través del Mar del Norte corre un grave peligro al ver que su radio no comunica y que se está quedando sin energía eléctrica. A la deriva con el poco combustible que le queda, parece que su suerte está echada, pero un misterioso buen samaritano lo guía hasta un lugar seguro.

2 de diciembre

* Dr Who: La salvaje lejanía azul

6 de diciembre

* American Horror Story: Delicate Temporada 12: Se trata de la 12.ª entrega de la premiada antología creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. En ella, nos situamos tras varios intentos fallidos de fecundación in vitro, la actriz Anna Victoria Alcott desea más que nada fundar una familia. Mientras aumentan las expectativas sobre su última película, comienza a sospechar que algo la está observando y se interpone entre su búsqueda de la maternidad.

* Mentes criminales’ Temporada 16

* Theater Camp

8 de diciembre

* American Horror Stories Temporada 3

* ¡Vaya familia Claus! Temporada 2

9 de diciembre

* Dr Who: La risa

13 de diciembre

* Now and then: la última canción de Los Beatles

20 de diciembre

* Percy Jackson y los dioses del Olimpo Temporada 1: Percy Jackson emprende una peligrosa misión. Dejando atrás a los monstruos y burlando a los dioses, recorrerá Estados Unidos para devolver el Rayo Maestro de Zeus y evitar la guerra. Con ayuda de sus compañeros de misión, Annabeth y Grover, el viaje de Percy lo acercará más a las respuestas que busca: cómo encajar en un mundo que le es ajeno y si logrará entender su destino.

22 de diciembre

* What if..? Temporada 2: l Vigilante retoma su viaje, guiándonos por el enorme multiverso y trayéndonos rostros nuevos y conocidos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. Esta serie antológica de animación cuestiona, revisita y da una vuelta de tuerca a algunos momentos ya míticos del UCM, con un increíble reparto de voces que incluye a un buen puñado de estrellas que retoman sus icónicos papeles.

25 de diciembre

* Dr Who: La bestia estelar

27 de diciembre

* Raffaela: Serie documental

29 de diciembre

* El Molino

Los estrenos de Amazon Prime Video en el mes de diciembre del 2023

Los Farad

Es una serie en la cual el contexto es Marbella de los años 80. Allí seremos testigos de la historia de Oskar, un personaje que sueña con tener en algún momento un gimnasio. Debido a esta situación, este joven tendrá que estar dispuesto a todo para poder conseguir cumplir sus metas sin importar los negocios cuestionables que ha tenido su familia.

La calle de la navidad

Filme basado en la historia de un hombre que quiere ganar un concurso de decoración y por ello toma la decisión de hacer un trato con Pepper, quien lanzó un hechizo que generó consecuencias en toda la ciudad a tal punto de poner en riesgo a sus seres queridos. Para impedir que este macabro plan se cumpla, Eddy, sus hijos y su esposa luchan por detener las intenciones de su enemiga para poder salvar la Navidad.

Merry Little Batman

Es una película en donde Batman tiene una relación muy cercana con la navidad. No solamente debe defender su hogar de los villanos que van a destruir todo tipo de celebraciones de fin de año, sino también tendrá a un inesperado compañero, quien le ayudará a proteger a Ciudad Gótica.

¿Tu navidad o la mía? 2

Si te gustó la primera entrega seguro en esta nueva historia las risas no desaparezcan. Harley y James vuelven a cruzarse y por ello tendrán que unirse para poder así superar diferencias con la idea de que sus festejos navideños salgan de la mejor manera.

Santa mi amor

Lucía es una arquitecta que vive junto a su hija, quien tiene una obsesión con la Navidad. En este proceso, ella se enamora de Sergio con quien debe superar una serie de desafíos. Con la intención de ratificar su unión, la pareja decide que su enamorado interprete a Santa Claus en un hecho que genera que la protagonista crea en la magia de la Nochebuena y además pueda volver a tener una nueva oportunidad en el amor.

Reacher Temporada 2

Es importante agregar que los primeros espisodios podrán verse desde el 15 de diciembre y los restantes estarán disponibles el 19 de enero. En esta entrega, Reacher va tras los pasos de un misterio debido a la muerte de miembros que pertenecían a su unidad. En este recorrido enfrentará diferentes inconvenientes que no le impedirán en su camino por descubrir toda la verdad.

Gigoló Per Caso

Es otra recomendable serie en la cual, el público será testigo de la relación entre Alfonso y su padre, quien ha mantenido un secreto por varios años. Debido a una crisis con su esposa, el protagonista le sigue los pasos a su progenitor para luego ser testigo de una faceta que desconocía

Estrenos Apple Tv+ diciembre 2023

1 de diciembre

* El show de Snoopy: Especial Navidad

* La isla de las formas: Especial invierno

6 de diciembre

* John Lennon: Un Asesinato Sin Juicio