Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Personal de la Comisaría 9° realizó el viernes por la tarde un allanamiento en una vivienda de calle Cacique Catriel, a solicitud de la Fiscalìa local en el marco de una investigación por posibles lesiones.

Durante la diligencia, en la que intervino personal de Gabinete criminalístico y Bomberos Voluntarios, se secuestraron distintas prendas y elementos con indicios de incineración, entre ellos ropa, botines y encendedores.

Según trascendió, se trata de una mujer que ingresó al hospital “Cecilia Grierson” con múltiple quemaduras en su cuerpo. Se activó el protocolo para estos casos y se puso en conocimiento a la Fiscalìa que instruyó medidas investigativas.

En principio se sospechó que habría una segunda persona involucrada pero con el correr de las horas se descartó tal hipótesis.

Una vez estabilizada, la mujer pudo prestar declaración y se descartó la presencia de otra persona. Testigos confirmaron sus dichos.

La victima sigue internada en Gral Roca recuperándose de las quemaduras.