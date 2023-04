«Me voy como llegué, silbando bajito»

“Me hago cargo plenamente de la derrota”, enfatizó Carlos Johnston luego de perder las elecciones el pasado domingo, donde se llevó el triunfo la legisladora Daniela Salzotto con su partido Frente de Acción Vecinal Catriel, superando el 50% de los votos y terminando con 12 años del MoVIC al frente del ejecutivo comunal.

En una entrevista exclusiva con “Radio Alas”, el legislador de JSRN manifestó estar “dolido pero no caído…”, además aprovechó para felicitar a los vecinos y vecinas que fueron a votar, “a todos los que me votaron, a la militancia y a Daniela Salzotto, la futura intendente que a partir del 12 de diciembre será quien lleve adelante los destinos de nuestra comuna. Ganó muy bien con un excelente porcentaje, ya la felicité telefónicamente ese día porque soy un buen perdedor”.

“HAY QUE SEGUIR”

A pesar de la dura derrota en las urnas, Johnston instó a “no enrollar las banderas, hay que mantenerlas flameando, todo sigue, serán otras las personas o los mismos, después de un momento de reflexión, eso será oportunamente cuando bajen las aguas”.

RÍO NEGRO

El actual legislador destacó el triunfo de Juntos Somos Río Negro, “ganó muy bien en la provincia, Alberto Weretilneck, además de ser un político inteligente y muy capaz, va a ser el líder de la Patagonia. Juntos en Río Negro ganó casi todas las intendencias, menos Catriel, soy una persona de siempre dar la nota, se perdió una elección pero se sigue. Somos la segunda minoría, apoyaremos las cosas buenas, no pondremos palos en la rueda y alentaremos por un Catriel mejor”, dijo

ELECCIÓN PERDIDA

Consultado por los motivos que llevaron a la derrota del partido vecinal, Carlos indicó: “hay una multiplicidad de factores, la gente quería un cambio, lo demostró en las urnas. No se perdió el domingo, se perdió mucho antes, tal vez hace años, el desgaste de 11 años de gestión, todo va sumándose. Me hago cargo plenamente de la derrota, soy el líder del MoVIC en Catriel, y el responsable de esta derrota”

“Los cambios a veces son buenos, que venga otra persona que tome lo bueno y haga otras cosas mejores”, puntualizó.

CRÍTICAS TRAS LA DERROTA

Luego de conocerse los resultados que confirmaban la victoria de Salzotto en las elecciones, comenzaron circular versiones de vaciamiento de la granja porcina y acefalía en el municipio, sin embargo Johnston fue contundente: “están diciendo mentiras, la Granja Porcina está llena de cerdos, sigue produciendo, obviamente habrá una transición tranquila.

En el municipio Viviana (Germanier) seguirá con las obras previstas, se dejará un municipio en regla y en condiciones, para que siga el que viene, mucho mejor del que me había dejado a mí. Una de las primeras premisas que me puse es que no se puede dejar una barbaridad como la que me había tocado”.

Además agregó: “la fundación es una excelente herramienta para tenerla en cuenta y seguir adelante, después el partido que ingrese tomará las medidas pertinentes. Nosotros vamos a dejar todo ordenado como hasta ahora”.

“Vamos a seguir caminando las calles como siempre, es solo una elección, no pasa nada”, indicó.

CANDIDATURA

Carlos aseveró que en la previa de las elecciones ya tenían encuestas que auguraban la derrota del Movic, “no con tanta diferencia. Podía darse un ballotage, íbamos a evaluar la situación si era conveniente o no, si terminaba 9 puntos abajo ¿para qué me iba a exponer otra vez?”.

“Era partidario de que si el binomio perdía se tenía que ir, yo no tengo anclaje, no voy a ser concejal. Muchas veces tenemos intendentes frustrados de concejales poniendo palos en la rueda, yo no voy a estar ahí, a partir del 10 de diciembre no tengo ningún cargo electivo, paso al llano”, aseguró.

El legislador indicó que durante la campaña y en la visita a los vecinos, se sintió muy bien recibido y atendido.

“¿La verdad de porque fui candidato?, porque no había nadie que midiera más de 5 puntos, se hicieron mediciones desde junio de 2022. Fui como ‘el gordito al arco’…yo no quería ser el candidato, si había otro para mí era mejor, uno tiene ciclos que cumplir. podría estar en otro lado, colaborar desde otro lugar”.

SALIDA DE REFERENTES

Durante el último tiempo se dio la salida de varios referentes del MoVIC, que eran potenciales candidatos, sin embargo Johnston aclaró: “Mario Figueroa se fue a un lugar de manera consensuada, Claudio González y Nicolás Sgalla se fueron porque tenían diferencias con Viviana (Germanier), yo creo que eran salvables pero se tornaron insalvables, ya está, no quisieron seguir. Pueden volver, son parte del partido”.

Y dejó algo muy en claro “yo candidato a intendente no voy a ser nunca más, cumplí una etapa, si puedo estar y si es necesario donde pueda aportar mi experiencia”.

“Esta derrota nos tiene que servir para que hayan caras nuevas. Hay mucho jóvenes que están y les veo mucho futuro político, hay que pulirlos, tienen que tener más experiencia y rodaje, no me caben dudas que en algún momento volveremos a ser gobierno” auguró.

MENSAJE FINAL

“Yo creo que mis gestiones fueron muy buenas, no me caben dudas que Catriel tiene otro orden y desarrollo, gente con experiencia que sabe hacer proyectos. Estoy muy conforme, me llevo los recuerdos”.

“No quiero un solo nombre ni de una calle, ni de una plaza, ningún reconocimiento… ya con lo que hice me voy muy conforme, así como vine silbando bajito, me iré silbando bajito”, cerró un emocionado Carlos Johnston.