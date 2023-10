Milei no es un Mesías y Massa no deja de robar

Antes de que comience la veda electoral, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, realizó este jueves su cierre de campaña en la localidad de Lomas de Zamora. Estuvo acompañada por su vice Luis Petri, por el expresidente Mauricio Macri, por el futuro Jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta y por Néstor Grindetti.

El evento comenzó pasadas las 18 y se llevó a cabo en la plaza Raúl Alfonsín, donde miles de personas acompañaron la fórmula presidencial Patricia Bullrich – Luis Petri.

En el comienzo de su alocución, Bullrich dijo que fue a cerrar la campaña a Lomas de Zamora, en la tierra de Martín Isaurralde porque de parte de él “vimos la corrupción Kirchnerista, con su paseo en yate y nos mostró una vida distinta a la de todos los argentinos”.

La candidata, además, se dirigió a todos sus votantes y mencionó: “Vos que sabes que un día en paseo en yate, son 7 años de tu jubilación, esa es la plata que gastaron es de cada ciudadano del país.” En este sentido, agregó: “Hay que ser caradura para no entender el sufrimiento del país. Yo me pregunto porque estamos peleando la provincia de Buenos Aires voto a voto, ¿Axel Kicillof no sabía lo que estaba pasando?. Él fue el cómplice de Isaurralde y el que dejó una deuda enorme en la provincia de Buenos Aires”.

“Es importante entender lo que nos estamos jugando en esta elección, porque hace 20 años que el kirchnerismo secuestro la provincia de Buenos Aires. El domingo tenemos que ganar la provincia y los tenemos que sacar de raíz, porque si no se quedan escondidos en sus guaridas. Pero por primera vez en la historia, el Cambio tiene más poder que el kirchnerismo”, subrayó Bullrich.

Vamos a pelear Catamarca, Entre Ríos y por último Buenos Aires, porque tenemos más poder que ellos, ¡la mafia tiene miedo!. Se perfectamente la angustia de los argentinos, lo que viven todos los días, porque el país está destruido, pero ese miedo a que nos maten y roben.

Y continuó: “Conozco a los Moyano que están con Sergio Massa y a los Barrionuevo que están con Javier Milei, sé de lo que son capaces de hacer por estar en el poder, por eso vamos a ir contra todos ellos que van en contra del cambio, porque siempre luche y voy a seguir luchando para que Argentina cambie de verdad”.

Al referirse al ministro Sergio Massa, Bullrich expresó: “Todos los días nos pone una bala más y el pozo que deja es cada vez más profundo. En el debate presidencial le pregunte: ¿Cuándo vas a dejar de afanar? y en la provincia de Buenos Aires nos preguntamos lo mismo. Esto se acaba el 10 de diciembre porque solo les importa el poder, por eso a partir de ese día el que roba va preso”.

“Es el peor ministro de Economía de la historia, la plata a los argentinos no les alcanza, por eso tenemos que cambiar la angustia, por convicción, porque el domingo ganamos porque tenemos el equipo económico más importante junto a Carlos Melconian, alguien que entiende a las personas”, agregó Bullrich sobre Massa.

La candidata presidencial, durante su discurso también fue dura con Javier Milei y dijo que pasaría si llega al poder: “Las ideas son malas y peligrosas, por eso me preocupa, no es un salvador ni un Mesías, porque el gran genio de cabecera que tiene dice que quiere liberar las armas, la venta de órganos y el país va a pasar a ser la ley de la selva porque no va haber posibilidad alguna de vivir en una sociedad ordenada”.

Para finalizar, Bullrich repasó sus propuestas de gobierno y dijo que quiere ser presidenta para que la educación sea un servicio esencial con clases con 190 días, para mejorar la economía, la seguridad y darle “una mejor calidad de vida y un verdadero cambio a todos los argentinos”.