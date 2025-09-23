multas millonarias a camioneros por romper rutas » Catriel25Noticias.com

Controles certeros dieron lugar a millonarias multas a camioneros en rutas de Río Negro. La fiscalización sobre el exceso de peso de la carga se concentró en las rutas 2, 6 y 69.

Una decena de transportistas quedaron expuestos a millonarias multas por incurrir en sobrepeso con sus camiones, lo que afectó el estado de al menos tres rutas rionegrinas. Esto ocurrió en el marco de efectivos controles que utilizaron nuevos sistemas implementados por la Dirección de Vialidad Rionegrina (DVR).

El organismo vial actuó en base a resoluciones publicadas en la última edición del Boletín Oficial. En al menos dos casos, tuvo que recurrir al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 13 del Poder Judicial en Viedma para ser resarcido por el deterioro causado.

De acuerdo con el volumen total de las sanciones pecuniarias (casi 29 millones de pesos), este monto será destinado a las reparaciones correspondientes en las rutas provinciales 2, 6 y 69, según lo establecido en las normas aplicadas.

Las elevadas penalizaciones, publicadas recientemente, obedecen a fiscalizaciones concretadas hacia fines del año pasado y principios de 2025. Para el cálculo de las multas se aplicaron distintas unidades fijas, las cuales se multiplican por el valor del litro de nafta Infinia en los surtidos de la filial Viedma del Automóvil Club Argentino (ACA).

En este sentido, las medidas tomadas por el estado para la protección de las rutas muestran un claro agravamiento de las sanciones. Un ejemplo de esto es una multa que ascendió a 8,1 millones de pesos. Por otro lado, un deudor que incumplió con el pago de un compromiso anterior sufrió una ampliación del embargo de sus cuentas.

(InformativoHoy)