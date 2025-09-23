“Río Negro ya es parte del futuro energético argentino” » Catriel25Noticias.com

El Gobernador Alberto Weretilneck visitó este lunes el Puerto de San Antonio Este, donde se lleva adelante la descarga de las 8.000 toneladas de chapas de acero destinadas a la construcción de los seis tanques de almacenamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada. Se trata de un paso logístico de gran magnitud, que se extenderá durante cinco días.

El material, adquirido en Corea y embarcado en China, será utilizado en la construcción de los tanques de almacenamiento que conforman una de las obras centrales del VMOS. La operación requiere la participación de 60 trabajadores por turno y un movimiento portuario inédito, consolidando la importancia de San Antonio Este en la cadena logística del proyecto.

El Gobernador estuvo acompañado por los Intendentes de San Antonio Oeste, Adrián Casadei y de Sierra Grande, Roxana Fernández; el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; el Presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, directivos y técnicos de la empresa, legisladores y autoridades locales.

“El movimiento en el puerto es impresionante. Esta es la demostración de que Río Negro ya está participando activamente en la transformación energética de la Argentina. Cada chapa descargada significa empleo, inversión y la posibilidad de proyectarnos como protagonistas del futuro”, señaló Weretilneck al recorrer las instalaciones portuarias.

La Intendenta Fernández subrayó el carácter histórico de la jornada: “Cada avance, cada inversión que llega, es una muestra de que el sueño se está haciendo realidad: más desarrollo, más trabajo, más oportunidades para nuestra gente. Esto va a cambiar la vida de nuestra ciudad”.

Con este avance, Río Negro reafirma su papel estratégico en la matriz energética nacional y en el desarrollo federal. La llegada del buque Coreship Ocean Lance, que transportó las chapas desde Asia, marca el inicio de una etapa concreta en la ejecución del VMOS, un proyecto que permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, con fuerte impacto en el empleo local, la inversión y la infraestructura energética del país