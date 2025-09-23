se conocen detalles de la autopsia » Catriel25Noticias.com

Mientras la ciudad no sale de la conmoción por la muerte de la joven madre el pasado sábado luego de dar a luz a su quinto hijo en el Hospital local, se van conociendo detalle de la autopsia realizada en General Roca a solicitud de la dirección del hospital. Hoy cerca del mediodía y con inmenso dolor, Catriel despidió los restos de la mujer de 42 años.

Según trascendió, la autopsia de Mariluz Rodríguez confirmaría la presencia de un edema pulmonar y trauma abdominoperinial. La fiscalía investiga si hubo mala praxis en el hospital de Catriel.

El informe preliminar de autopsia confirmaría que Mariluz Rodríguez, sufrió un edema pulmonar y un trauma abdominoperinial. El informe preliminar de autopsia ya está en manos del fiscal Leandro López, que investiga una posible mala praxis médica en la atención que recibió. La madre había dado a luz a su quinto hijo, le practicaron ligaduras de trompas, horas después falleció. El bebé se encuentra bien y al cuidado de familiares.

El parto se realizó el viernes por cesárea y, a pedido de la paciente, también se practicó una ligadura de trompas. Según el director del hospital y ginecólogo a cargo de la cirugía, Alberto Bellido, la intervención fue normal y sin complicaciones. “Era una mujer sana, sin enfermedades de base, todo salió bien”, comentó a radio “Alas”.

Dr Alberto Bellido (Director Hospital Dra Cecilia Grierson)

Sin embargo, el sábado por la mañana la situación cambió por completo. La mujer fue encontrada sin vida en su habitación, pese a los intentos de reanimación del personal de guardia. La muerte fue informada de inmediato a la Justicia, a pedido del propio director del hospital, que se mostró “desconcertado” por lo sucedido.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca, donde médicos forenses realizaron la autopsia. El informe preliminar determinó que la causa de muerte fue un edema pulmonar acompañado de un trauma abdominoperinial. Con esa conclusión, la fiscalía avanza ahora en la investigación de responsabilidades médicas, bajo la hipótesis de una mala praxis, aunque el legajo se mantiene como muerte dudosa.

Mientras tanto, el bebé nacido por cesárea se encuentra en buen estado de salud y quedó al cuidado de sus familiares.

¿Qué es un trauma abdominoperinial y por qué puede ser mortal?

El trauma abdominoperinial es una lesión que afecta simultáneamente la zona abdominal y el periné, lo que puede provocar hemorragias internas graves y comprometer órganos vitales. Si no se detecta ni se trata a tiempo, puede desencadenar un shock y fallas respiratorias, como el edema pulmonar que también presentaba Rodríguez. Estos hallazgos forenses son clave para determinar si hubo errores en la cirugía o en los controles posteriores al parto.