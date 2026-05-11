Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Desde el Ministerio de Educación advirtieron sobre la creciente demanda alimentaria en sectores vulnerables y señalaron que algunos municipios analizan mantener abiertos los comedores también durante los fines de semana.

El Gobierno de Río Negro informó que alrededor de 160 mil estudiantes de la provincia reciben diariamente desayuno y merienda en establecimientos educativos, mientas que cerca de 30 mil acceden al servicio de almuerzo escolar. Además, unos 4.500 alumnos cuentan con un refrigerio reforzado.

La secretaria de Administración del Ministerio de Educación y Derechos Humanos , Mónica Temprano, informó que el servicio de comedor escolar se sostiene mediante convenios firmados con 31 municipios, en coordinación con los Consejos Escolares de cada zona. A través de ese esquema se abastece a aproximadamente 90 mil estudiantes.

La cartera educativa destacó la implementación de políticas alimentarias en el sistema educativo provincial y el acompañamiento de equipos de nutricionistas para garantizar una alimentación saludable. Además de involucrar a personal de cocina y equipos administrativos quienes diseñan y le dan seguimiento al menú escolar.

Sumado a esto, Temprano sostuvo que los profesionales realizan recorridas por las escuelas y desarrollan actividades para promover hábitos de alimentación saludable entre niños y adolescentes.

Sobre los alimentos que se priorizan, mencionó lácteos, quesos, panificados, frutas de estación, verduras, carnes de pollo, cerdo, vaca y legumbres. También remarcó que secontemplan situaciones particulares como celiaquía o intolerancia a la lactosa mediante alternativas específicas.

«Hay un trabajo muy delicado respecto a la composición y a qué alimentos les llegan a los chicos a las mesas, siempre en pos de conseguir una nutrición equilibrada y acorde a las necesidades de cada niño», concluyó.

La funcionaria aclaró que en las localidades donde no existen convenios municipales, la provisión de alimentos se realiza mediante licitaciones públicas. «Durante diciembre y enero se llevan adelante estos procesos para garantizar el abastecimiento sostenido durante todo el ciclo lectivo», apuntó.

En este marco, estimó que la Provincia destina mensualmente alrededor de $4.100 millones para garantizar la alimentación escolar. «Son 1.300 millones aproximadamente mensuales en alimentos por licitaciones y 2.800 millones en convenios con municipios«, detalló, aunque aclaró que se trata de cifras estimativas debido a las distintas modalidades de contratación y ejecución de gastos.

Además, explicó que los convenios establecen montos mensuales de transferencia a cada municipio, aunque luego cada comuna desarrolla sus propios procesos de compra y licitación.

Temprano aseveró que «hay una alta demanda de este servicio» e indicó que incluso algunos municipios analizan sostener comedores durante los fines de semana debido a las necesidades alimentarias detectadas.

«Hay muchos chicos que sí lo necesitan, sobre todo en zonas más vulnerables, donde es fundamental el acceso al comedor», expresó. Sumado a esto, señaló que se implementan «refrigerios reforzados» en sectores donde se detectan mayores niveles de vulnerabilidad social.

«En muchas situaciones los chicos que comen ahí en esos comedores es la única comida que reciben en el día, o es lo último que reciben en el día», sostuvo.

(Rìo Negro)