Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El intendente de Añelo, Fernando Banderet puso en valor el trabajo de los productores, artistas locales y el movimiento económico que genera el evento.

La localidad de Añelo se prepara para vivir la 5° edición de la Fiesta de los Productores, un evento que este año buscará consolidarse como uno de los encuentros populares más importantes de la región. Durante la presentación oficial, el intendente Fernando Banderet destacó el valor social, cultural y económico de la celebración, y aseguró que la propuesta apunta a “devolverle a la comunidad una fiesta como corresponde”.

“Hemos encontrado la forma de devolverle a la comunidad de Añelo una gratificación de poder presentarles grandes artistas nacionales y locales”, expresó el jefe comunal, quien además resaltó el trabajo que se realiza desde la Secretaría de Cultura para la contención y participación de jóvenes de la ciudad.

En ese sentido, Banderet señaló que uno de los grandes objetivos es que artistas locales puedan compartir escenario con figuras nacionales. “Poder tenerlos en un escenario principal y demostrarle a nuestros niños, adolescentes y adultos que tengan la oportunidad de estar en el mismo escenario cuando están los artistas nacionales”, sostuvo.

El intendente remarcó además que la fiesta será gratuita y pensada para toda la familia. “Es una fiesta accesible para las familias que puedan venir no tan solo de Añelo sino de toda la región, porque es una fiesta gratis”, afirmó. Para solventar parte de los costos del evento, el municipio volverá a realizar la venta de rifas. Según informó Banderet, este año se sortearán “dos autos cero kilómetros y una camioneta”, con un valor de 300 mil pesos por número y una emisión limitada de mil rifas.

Asimismo, explicó que el resto del financiamiento llegará a través del acompañamiento de empresas, operadoras y comercios de la región. En otro tramo de su discurso, el mandatario puso el foco en el impacto económico que genera la fiesta en la localidad. “Lo que buscamos con esta fiesta es empezar a movilizar la economía local y regional”, indicó.

Según detalló, durante los días del evento se genera un fuerte movimiento en hoteles, restaurantes, panaderías y comercios. “Es una gran inversión, porque eso no es un gasto, sino una inversión en nuestra comunidad y en que los comercios empiecen a funcionar”, afirmó. Banderet también hizo especial hincapié en la identidad productiva de la región y en la necesidad de visibilizar el trabajo de productores y crianceros.

“Dentro de la fiesta vamos a tener la participación de todos los productores que tenemos en la región”, explicó, y destacó la producción de pasto, vinos, olivares y crianzas caprinas y ovinas. “Añelo no nació del gas y del petróleo. Añelo creció junto a nuestros productores y nuestros crianceros”, expresó el intendente, quien cerró con un reconocimiento a las familias rurales: “El aplauso es para cada uno de los productores que van a estar presentes”.

Quiénes son los artistas que animarán la Fiesta de los Productores:

La Fiesta de los Productores contará con una destacada grilla de artistas nacionales, regionales y locales que buscarán convertir al evento en uno de los grandes atractivos culturales del año en Añelo.

Entre las principales figuras confirmadas se encuentran Ke Personajes, una de las bandas de cumbia más convocantes del país; Soledad Pastorutti, referente indiscutida del folklore nacional; y Las Pastillas del Abuelo, reconocida por su mezcla de rock y música popular.

También serán parte del evento LBC y Euge Quevedo, el cantante folklórico Lucho Rojas y el dúo Los Campedrinos. La grilla se completa con la participación de Kathi López, Abigail y su Conjunto, el humorista Sergio Gonal y Los Menas.

Desde el municipio destacaron además la presencia de artistas locales y regionales, en línea con el objetivo de dar visibilidad al talento de la zona y generar espacios de participación para músicos y bailarines de la comunida