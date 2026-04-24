Tres municipios del Alto Valle Oeste se reunieron por las regalías petroleras

Los jefes comunales Enrique Rossi (Cinco Saltos), Daniel Hernández (Campo Grande) y Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) realizaron una reunión abierta para explicar el nuevo esquema provincial de regalías hidrocarburíferas que impulsa el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

El encuentro fue encabezado por Horacio Zúñiga (Contralmirante Cordero), Daniel Hernández (Campo Grande) y Enrique Rossi (Cinco Saltos) que anticiparon su respaldo al esquema oficial y coincidieron en que la distribución vigente quedó desactualizada frente al crecimiento petrolero en el noroeste rionegrino y el avance de Vaca Muerta.

“Estamos de acuerdo en lo que plantea el Gobierno provincial”, afirmó Zúñiga en diálogo. En la misma línea, Hernández aseguró que la propuesta “me parece justa y razonable”, mientras que Rossi sostuvo que el cambio apunta a “hacer justicia” con localidades que hoy tienen mayor incidencia en la producción.

Actualmente, la provincia analiza un nuevo reparto que ampliaría de nueve a catorce las localidades beneficiadas por regalías, incorporando ciudades por cercanía e impacto de la actividad hidrocarburífera. Entre los cambios más notorios figuran mejoras para Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y otras comunas del Alto Valle Oeste.

Según el nuevo esquema, Contralmirante Cordero tendrá una mejora en los ingresos que actualmente rondan el 1,79% y pasará a retener el 7,21% (+5,42%); mientras que Cinco Saltos que tiene el 2,83% e irá a 4,93% (+2,10%) y Campo Grande pasará de 7,09% a 7,91% (+0,82%).

Los intendentes invitaron a vecinos, comerciantes y empresarios a una reunión informativa para explicar la nueva ley provincial de coparticipación de regalías hidrocarburíferas que impulsa el gobierno de Alberto Weretilneck. El encuentro s llevó a cabo en el Centro Cultural Dique Ing. Ballester de Barda del Medio.

Intendentes del Alto Valle Oeste piden actualizar el reparto de regalías

Los tres intendentes remarcaron que la matriz energética rionegrina cambió en las últimas dos décadas y que la actividad se desplazó hacia sectores cercanos a sus ciudades.

Rossi planteó que durante años “un porcentaje muy grande iba para Catriel”, pero remarcó que la producción “hoy cambió y se vino hacia el sector de Cinco Saltos, Campo Grande y Cordero”. Por eso pidió que la ley “se trate rápidamente en la Legislatura”.

Desde Campo Grande, Hernández señaló que “el mapa energético de la provincia se modificó” desde 2004 y consideró necesario adecuar la distribución a esa nueva realidad. También remarcó que el proyecto incorpora municipios por cercanía, algo que definió como una medida “solidaria”.

Zúñiga sostuvo que la reforma también permitirá afrontar todos los diferentes escenarios que genera el desarrollo petrolero en la región. “Estamos teniendo impacto positivo, porque genera empleo y asentamiento de empresas, pero muchos impactos negativos que no podemos atender”, expresó.

Los jefes comunales remarcaron que una mayor participación en regalías permitiría financiar servicios, infraestructura y respuestas urbanas sin afectar otros recursos municipales. “Necesitamos contar con fondos que provengan del petróleo y no tener que sacar de otra parte del presupuesto municipal”, afirmó Zúñiga.

Ejidos municipales, un debate pendiente en la región

Uno de los ejes paralelos a la discusión por regalías es la falta de definición legislativa de algunos ejidos municipales, un tema histórico en la región.

Rossi recordó que existe un acuerdo con Contralmirante Cordero sobre límites territoriales y señaló que todavía resta tratamiento institucional. “Firmamos un acuerdo y lo presentamos al Concejo Deliberante hace un año”, indicó. Sin embargo, quedan varios pasos a definir entre los municipios.

Zúñiga explicó que la indefinición generaba disputas sobre la pertenencia de áreas productivas por lo que, al igual que Hernández, valoraron el criterio de cercanía propuesto por la provincia que busca beneficiar también a aquellas localidades que están ubicadas a un radio de 100 kilómetros con pozos petroleros o gasíferos y que reciben el impacto de la actividad.

Además se contempla la producción acumulada el año anterior y la incidencia por cantidad de pozos dentro del ejido.

La reunión de este jueves se informó a la comunidad sobre esos cambios, exponer los criterios técnicos utilizados por la provincia y reunir respaldo político y social para el futuro envío de la iniciativa a la Legislatura de Río Negro.

(Río Negro)

Fotos: (Seny Radio)