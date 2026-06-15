Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Río Negro ratificó que mantendrá su propio sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) pese a la reforma impulsada por el Gobierno nacional que habilita a talleres privados a realizar las Verificación Técnica Vehicular. Desde Vialidad Rionegrina cuestionaron los cambios, defenderán la autonomía provincial y pedirán formalmente a Nación que respete las habilitaciones vigentes en el territorio rionegrino.

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, quien aseguró que el esquema provincial continuará funcionando bajo las condiciones actuales, más allá de las modificaciones impulsadas por la Secretaría de Transporte de la Nación.

Actualmente, en Río Negro, todos los vehículos particulares, comerciales y de transporte deben contar con la revisión vigente para circular, y los controles se realizan únicamente en plantas habilitadas por la Provincia, que son las únicas autorizadas para emitir certificados con validez nacional.

El funcionario explicó que la Provincia ya trabaja en una nota que será enviada al Gobierno nacional para dejar sentada su posición respecto de la nueva normativa. “Vamos a indicarle cuáles son los talleres habilitados en la provincia de Río Negro y manifestar que la provincia mantiene su autonomía”, señaló.

Según precisó, con la eventual incorporación de una nueva planta en Roca, Río Negro contará con siete talleres habilitados dentro del sistema provincial.

Grün sostuvo que la Provincia no puede modificar las reglas vigentes porque forman parte de concesiones y procesos licitatorios que se encuentran en marcha. “No lo contemplamos porque justamente este sistema que tiene implementado la provincia desde hace más de 20 años mantiene las condiciones vigentes. De otra manera estaríamos cambiando las condiciones de las licitaciones”, afirmó.

Río Negro rechazó que un mismo taller inspeccione y repare vehículos: «Es un atraso total»

La reforma nacional habilitó la apertura permanente del registro para que talleres privados puedan inscribirse y realizar revisiones técnicas vehiculares, ampliando la cantidad de prestadores autorizados.

Sin embargo, desde Río Negro consideran que el nuevo esquema presenta aspectos que generan preocupación desde el punto de vista del control y la transparencia. Grün cuestionó especialmente la posibilidad de que un mismo establecimiento pueda inspeccionar un vehículo y al mismo tiempo realizar las reparaciones necesarias para obtener la aprobación.

Para el titular de Vialidad Rionegrina, ese mecanismo representa un retroceso frente al modelo que actualmente funciona en la provincia. “Bajo todo punto de vista nos parece un atraso total respecto de lo que está actualmente vigente”, sostuvo.

Además, confirmó que Río Negro solicitará formalmente a Nación que no habilite talleres por fuera del esquema provincial mientras continúe vigente el sistema de concesiones que administra la Provincia.

Río Negro avanza para recuperar el servicio de RTO en el Alto Valle: el único oferente se postuló para operar la planta de Roca

En paralelo, Río Negro avanza con el proceso para recuperar el servicio de RTO en el Alto Valle. La apertura de sobres se realizó el pasado 10 de junio y finalmente se presentó una sola oferta, pese a que dos empresas habían adquirido los pliegos.

Según explicó Grün, el único oferente se postuló exclusivamente para operar la planta de Roca, que funcionaría en el mismo lugar donde prestaba servicios anteriormente, aunque con una nueva conformación societaria.

La propuesta está siendo evaluada por una comisión técnica y se espera que en los próximos días exista un dictamen para continuar con el trámite administrativo. Regina, en cambio, volvió a quedar sin oferentes, según afirmó el presidente de Vialidad Rionegrina.

El funcionario recordó que se trata de la quinta convocatoria realizada por la Provincia y atribuyó la falta de interés empresarial a cuestiones económicas. También consideró que la proximidad entre Roca y Regina podría influir en la rentabilidad de los proyectos, ya que ambas ciudades se encuentran a una distancia considerablemente menor a la que suele existir entre plantas de revisión técnica en otras regiones del país.

Si el proceso administrativo avanza sin objeciones, la Provincia estima que en las próximas semanas podría definirse la adjudicación para la planta de Roca.

(Río Negro)