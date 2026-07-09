Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El ex intendente de Puelches, y también comprometido luchador por los ríos provinciales, Enrique “Quique” Tomas analizó la información que emana desde el Coirco, advirtió que el actual caudal que se mide en Buta Ranquil (Neuquén) a esta altura del año es casi un 30% menos de los últimos años. En un posteo en redes sociales, ante ésos registros y la falta de nevadas importantes se preguntó si en ésa cuenca no estamos ante un nuevo período de sequía.

En su cuenta de Facebook, el ex intendente de Puelches denunció un bajo caudal del río Colorado. A esos efectos presentó varias fotos tomadas en el tramo entre La Adela y Río Colorado, donde se observan varias isletas de arena.

Quique señaló que “según datos de Coirco de ese martes, desde Casa de Piedra sólo se erogan 15 metros cúbicos por segundo para consumo humano, ambiente y algo de producción de invierno que se pudiera hacer y a fin de llenar la represa para la época de riego”.

En ése punto de su publicación, Tomas entendió que recuperar la habitual cota del dique de Casa de Piedra, “es algo que veo difícil, ya que están faltando unos cinco metros y en Buta Ranquil el caudal es de sólo 40 metros cúbicos por segundo, un 27 ó un 28 por ciento del caudal medio histórico o por debajo del promedio para la época”

Hay que acotar que el caudal del río Colorado en el puesto de control en Buta Ranquil en ésta semana estuvo en 40 m3 por segundo, y el registro histórico, que lleva contabilizado Coirco en 2025 fue, en la misma fecha, de 64; y en 2024 de 86. Aunque también es cierto que en 2023 fue de 42 y en 2022 de 41, similar a la actual.

Además, recordó que “hay que descontar el agua que consumen las localidades ribereñas, la que usa Neuquén para el fracking en Vaca Muerta y la que el río pierde naturalmente por lo que a Casa de Piedra ingresa mucho menos”.

Recordemos que el fracking o fracturación hidráulica, es una técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo del subsuelo. La misma consiste en perforar vertical y horizontalmente la tierra e inyectar millones de litros de agua a alta presión mezclada con arena y químicos para romper la roca madre y liberar los hidrocarburos atrapados. Pero hay que hacer una salvedad: ésa modalidad se aplica en Vaca muerta pero no en La Pampa donde se sigue la extracción petrolera con métodos convencionales.

Finalmente Quique Tomas puso en la mesa de discusión una pregunta: “¿Vuelven los años secos?”. Y cerró con una premisa que le generan sus dudas : “hasta ahora no tengo información que se registren nevadas importantes en la alta cuenca como para asegurar el año venidero”.

(La Arena)