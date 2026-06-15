Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Fueron dos jornadas donde el clima acompañó la propuesta del Municipio local. Un buen marco de publico acompaño la “Expo Agro 2026”. Con promesa de mejorar en algunos aspectos para la tercera edición.

Productores, artesanos, cocineros, músicos, academias, emprendedores y agrupaciones tradicionalistas dijeron presente a la invitación y cada uno le puso su impronta al evento.

Uno de los aspectos a resaltar fueron los juegos tradicionalistas que convocaron a gran cantidad de participantes y publico que disfruto de las actividades.

En la segunda jornada visitaron la muestra funcionarios provinciales de la Secretaria de Agricultura y referentes de la Universidad del Comahue (Ciencias Agrarias).

La Intendente Salzotto se mostró satisfecha con el resultado de la muestra y prometió mejorar en lo que sea necesario para el año próximo.

En dialogo con radio “Alas”, la mandataria expreso:

“El análisis es enormemente positivo”

“ La exposición no solo posibilitó pensar en un iniciativa de promoción de un sector importante de productores locales, sino además la puesta en valor del trabajo, la producción, y la generación de oportunidades de un sector pocas veces visibilizado en nuestra localidad que nos remonta a nuestras raíces”

“Las destrezas fueron el lugar de encuentro de todas las generaciones , la familia Catrielense , de todas las clases sociales que vivieron, talento, tradiciones e identidad”

“La gastronomía y los emprendedores ponen en valor la materia prima local utilizándola en la elaboración de sus productos. Eso es muy bueno para la economía de la localidad”

Aspectos a mejorar

“Generar más participación de los medianos y pequeños productores”

“Ordenar y visibilizar el plan de desarrollo local”

“En ese camino va la gestión. En la semana tendremos reuniones tendientes a articular convenios locales con la Facultad de Ciencias Agrarias (UNCO) y convenio con Ministerio de producción y Agricultura de la provincia para que visibilice el polo agrícola en Catriel”

Ganadores del concurso de asadores de costillar de cerdo.

1ª puesto: Las Loritas”- (Elsa Rivero) – $ 400.000.=

2ª puesto: “Las tres G” – (Flavia Rojas) – $ 300.000.=

3ª puesto: “Cacique” – (Marcos Cichitti) – $ 100.000

4ª puesto: “DPM”- (Carolina Rocca) – $ 100.000

5ª puesto: “MT” – (Alejandro Mora) – $ 100.000

JURADOS:

Mario Klimish (Cheff)

Pablo Kiwitt (Director agricultura RN)

Juan Brizzio Ing Agronomo (UNCO)

Karina Novoa (Por Catriel y mujeres asadoras)

Daniela Salzotto (Intendente Municipal)