Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La ciudad de Catriel vivió un fin de semana de alto nivel deportivo al convertirse en sede de uno de los torneos más importantes del calendario nacional de tenis de mesa. El SUM de la ESRN N.º 78 albergó una competencia avalada por la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM), otorgando puntaje para el ranking nacional y reuniendo a destacados exponentes de distintos puntos del país.

Durante dos intensas jornadas participaron jugadores de Cipolletti, San Carlos de Bariloche, Viedma, Centenario, Neuquén, Puerto Madryn, Córdoba, Buenos Aires y 25 de Mayo (La Pampa), quienes ofrecieron un espectáculo de primer nivel en cada una de las categorías.

El certamen dejó una actuación sobresaliente de los representantes locales, que volvieron a confirmar el gran presente del tenis de mesa catrielense.

Entre las figuras del torneo se destacó Santiago Serra, quien logró una actuación perfecta al consagrarse campeón invicto tanto en la categoría Sub 23 como en Todo Competidor, las dos divisionales de mayor exigencia.

También fue brillante el desempeño de Manuela “Manu” Pereyra, que conquistó el doble título en Sub 23 y Todo Competidora, logrando una marca extraordinaria al coronarse sin ceder un solo set durante todo el campeonato.

Por su parte, Ignacio Serra sumó una medalla de oro en Sub 19 y una valiosa medalla de plata en Sub 23, ratificando su constante crecimiento dentro del circuito nacional.

Otra de las grandes revelaciones fue Milena Martini, de 25 de Mayo, quien tuvo un debut soñado en competencias nacionales al quedarse con el título en la categoría Sub 19 Femenino.

Podios destacados

Sub 11 Masculino

Esteban Sacco (Viedma)

Esteban Sacco (Viedma) Gabriel Quiroz (Catriel)

Gabriel Quiroz (Catriel) Manuel Quiroz (Catriel)

Manuel Quiroz (Catriel) 4.º Ariatna Quiroga (25 de Mayo)

Sub 13 Masculino

Esteban Sacco (Viedma)

Esteban Sacco (Viedma) Matheo Bruno (Catriel)

Matheo Bruno (Catriel) Francisco González (Catriel)

Francisco González (Catriel) 4.º Mirko Villablanca (25 de Mayo)

Sub 15 Masculino

Thiago Espinoza (Centenario)

Thiago Espinoza (Centenario) Fausto Castaño (Catriel)

Fausto Castaño (Catriel) Thiago Llanao (Centenario)

Thiago Llanao (Centenario) 4.º Santiago Rodríguez (Cipolletti)

Sub 19 Masculino

Ignacio Serra (Catriel)

Ignacio Serra (Catriel) Ignacio Galván

Ignacio Galván Giovanni Ligato (Puerto Madryn)

Giovanni Ligato (Puerto Madryn) 4.º Gino Romero (Puerto Madryn)

Sub 23 Masculino

Santiago Serra (Catriel)

Santiago Serra (Catriel) Ignacio Serra (Catriel)

Ignacio Serra (Catriel) Ignacio Galván

Ignacio Galván 4.º Lauquen López Carballo (Córdoba)

Maxi 40

Pablo López (Córdoba)

Pablo López (Córdoba) Rubén Navarro (Cipolletti)

Rubén Navarro (Cipolletti) Gabriel Serra (Catriel)

Maxi 50

Sergio Martínez (Puerto Madryn)

Sergio Martínez (Puerto Madryn) Héctor Plaza (Cipolletti)

Héctor Plaza (Cipolletti) Alejandro Tapia

Maxi 55

Sergio Martínez (Puerto Madryn)

Sergio Martínez (Puerto Madryn) José Luis Fernández (Puerto Madryn)

José Luis Fernández (Puerto Madryn) José Nelculmán (Bariloche)

Todo Competidor

Santiago Serra (Catriel)

Santiago Serra (Catriel) Jonathan Solano (Neuquén)

Jonathan Solano (Neuquén) Mauro Muñoz (Neuquén)

Mauro Muñoz (Neuquén) 4.º Julián Arriagada (Neuquén)

Sub 19 Femenino

Milena Martini (25 de Mayo)

Milena Martini (25 de Mayo) Gaia Saso (25 de Mayo)

Gaia Saso (25 de Mayo) Oriana Lorenzo (25 de Mayo)

Oriana Lorenzo (25 de Mayo) 4.ª Isabella Cáceres Soares (Catriel)

Sub 23 Femenino

Manuela Pereyra (Catriel)

Manuela Pereyra (Catriel) Diamela Saso (25 de Mayo)

Diamela Saso (25 de Mayo) Gaia Saso (25 de Mayo)

Gaia Saso (25 de Mayo) 4.ª Isabella Cáceres Soares (Catriel)

Todo Competidora

Manuela Pereyra (Catriel)

Manuela Pereyra (Catriel) Diamela Saso (25 de Mayo)

Diamela Saso (25 de Mayo) Sandra Rañil (Catriel)

Sandra Rañil (Catriel) 4.ª Gaia Saso (25 de Mayo)

Al finalizar la competencia, el profesor Cristian Pereyra destacó el excelente nivel organizativo y deportivo del torneo, subrayando el crecimiento sostenido que viene experimentando el tenis de mesa en la región gracias al trabajo que se desarrolla desde hace varios años.

En el medallero general, Catriel cerró un fin de semana inolvidable con 14 preseas (4 de oro, 4 de plata y 6 de bronce), mientras que la escuela de 25 de Mayo también tuvo una actuación histórica al conseguir 10 medallas (1 de oro, 3 de plata y 6 de bronce), un resultado aún más meritorio teniendo en cuenta que varios de sus jugadores hicieron su estreno absoluto en el circuito nacional.