Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La firma prepara el terreno en el bloque Charco del Palenque, ubicado entre Sargento Vidal y Catriel. Es la segunda petrolera que avanza con el desarrollo de la lonja rionegrina de Vaca Muerta.

El desarrollo de Vaca Muerta no solo se da en forma intensiva en los bloques de Neuquén, sino también corriendo las fronteras de la actividad y en este caso la frontera se expandió mucho más al este, pues la operadora TanGo comenzó los trabajos para realizar el primer pozo no convencional en el bloque Charco del Palenque, en Río Negro.

La compañía, que tomó los activos de la exAconcagua Energía, recibió el mes pasado tres concesiones no convencionales en Río Negro a través de un plan en el que cuenta con Vista Energy, la petrolera de Miguel Galuccio, como su socia estratégica.

Desde la firma que conduce el exCEO de YPF, Pablo Iuliano, se anunció que «el desarrollo ya está en marcha». Y se detalló que «en Charco del Palenque avanzan los trabajos en la locación que darán inicio al primer pozo no convencional de TanGo Energy en la provincia«.

Durante la reciente 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO, Iuliano anunció que, si bien el compromiso de inversión sellado con el gobierno de Alberto Weretilneck es la realización del primer pozo el año que viene, el mismo se adelantará y comenzará a perforarse en agosto.

Precisamente con esa meta en mente es que la operadora inició los trabajos de suelo en la locación del bloque ubicado bien al norte de Sargento Vidal, antes de llegar a Catriel y sobre el límite político que divide a Río Negro de Neuquén.

El mes pasado y mediante el decreto provincial 509/26, Río Negro otorgó a la firma las concesiones no convencionales sobre las áreas Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque, ubicadas en la ventana petrolera de Vaca Muerta, bloques que ya venía operando pero centrada en el convencional.

En conjunto, estas áreas superan los 600 kilómetros cuadrados y contemplan una inversión inicial de 66 millones de dólares para la fase piloto y la perforación de seis pozos durante los próximos tres años.

(Río Negro)