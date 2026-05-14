Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El certamen local cerró una apasionante definición en la divisional +30, donde Esfuerzo Propio logró quedarse con el título tras una destacada campaña.

El Torneo Ciudad de Catriel continúa consolidándose como uno de los grandes escenarios del fútbol amateur regional y el pasado fin de semana vivió una jornada especial con la definición de la categoría +30.

Tras una intensa temporada y una competencia marcada por la paridad entre los equipos participantes, Esfuerzo Propio logró consagrarse campeón, coronando una campaña sólida y regular que lo llevó a terminar en lo más alto de la tabla.

El conjunto campeón mostró contundencia y constancia a lo largo del torneo, transformándose en uno de los equipos más destacados de la divisional y celebrando un título muy valorado dentro del fútbol amateur local.

El podio de la categoría quedó conformado de la siguiente manera:

Campeón: Esfuerzo Propio

Subcampeón: Medanito

Tercer puesto: Martínez FC

Con una importante participación de equipos y gran acompañamiento del público en cada fecha, el Torneo Ciudad de Catriel sigue desarrollándose en sus distintas categorías, fortaleciendo el deporte local y generando espacios de encuentro y competencia para futbolistas de toda la región