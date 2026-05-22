Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Los legisladores de la UCR Lorena Matzen y Ariel Bernatene expresaron su rechazo a la reducción de atención presencial en oficinas de Camuzzi y reclamaron la intervención del Poder Ejecutivo Nacional y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). El planteo fue presentado a través de un proyecto de comunicación en la Legislatura de Río Negro.

Según indicaron, la medida implica menos días de atención en las sucursales y el traslado de gran parte de los trámites a plataformas digitales. Para los legisladores, esa situación deja en desventaja a sectores que tienen dificultades para acceder o manejar herramientas tecnológicas.

“Esta decisión afecta especialmente a adultos mayores, vecinos de pequeñas localidades y personas con dificultades de acceso o manejo de herramientas tecnológicas”, señalaron.

Bernatene sostuvo que “no se puede hablar de eficiencia mientras se abandona a miles de usuarios que necesitan atención humana y presencial” y remarcó que el servicio de gas “es un servicio esencial, no un privilegio ni una aplicación de celular”.

Además, cuestionó la relación entre los aumentos tarifarios y la reducción de prestaciones. “Hay una enorme contradicción entre los aumentos permanentes en las tarifas y la reducción de prestaciones. Cada vez se paga más, pero se recibe menos atención y menos acompañamiento”, afirmó.

Por su parte, Matzen apuntó contra la postura del Gobierno Nacional frente a este tipo de situaciones. La presidenta del bloque radical sostuvo que “mientras aumentan las tarifas, quitan subsidios y aplican incrementos en las denominadas Zonas Frías, también permiten que las empresas reduzcan atención y cierren oficinas”.

La legisladora agregó que, en esta época del año, crece la demanda de trámites vinculados al servicio de gas y aseguró que las familias y los gasistas matriculados necesitan respuestas rápidas para habilitaciones y permisos.

“Es evidente que hay mayor necesidad de conectividad. Las familias y los profesionales gasistas necesitan que sus habilitaciones y permisos tengan una respuesta rápida y eficaz”, expresó.

Finalmente, desde el bloque señalaron que “la modernización no puede transformarse en exclusión” y remarcaron que hay “miles de rionegrinos, especialmente adultos mayores, que no quieren o no pueden hacer trámites digitales”.

Por eso, Matzen y Bernatene reclamaron que el Enargas y la Secretaría de Energía de Nación exijan a la empresa garantizar una atención presencial “adecuada y accesible” en todo el territorio rionegrino.