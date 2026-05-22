Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La jornada de capacitación reunió a distintas disciplinas municipales y contó con la presencia del reconocido profesor cubano Oliver Arévalo, referente de la lucha olímpica en Argentina.

El pasado lunes 19 de mayo se desarrolló en Veinticinco de Mayo una importante clínica de capacitación sobre Lucha Olímpica, destinada a las diferentes disciplinas deportivas que forman parte de las actividades municipales.

Entre las instituciones participantes estuvo presente el equipo de Dojang Taekwondo WT, que formó parte de esta jornada orientada a la formación y el perfeccionamiento técnico deportivo.

La capacitación estuvo encabezada por el profesor cubano Oliver Arévalo, reconocido representante y difusor de la disciplina en el país, quien brindó conceptos vinculados a las bases reglamentarias y los movimientos fundamentales de la lucha olímpica.

La delegación de la escuela estuvo integrada por los directivos Sabomnim Aldo Aravena, Elías Aravena y Daniel Pérez, además del acompañamiento de madres y padres que colaboraron durante toda la actividad.

El encuentro también contó con la presencia del director de Deportes Municipal, Marcos Saavedra, quien acompañó la jornada y destacó la importancia de continuar fortaleciendo espacios de capacitación para las distintas disciplinas deportivas de la localidad.

Como cierre del evento, integrantes del Team Taekwondo realizaron la entrega de un presente al disertante —un mate institucional de la escuela— en reconocimiento y agradecimiento por compartir sus conocimientos y contribuir al crecimiento deportivo de la comunidad.