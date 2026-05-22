Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Una mañana bien fresca, típica de la barda patagónica, fue el escenario ideal para la 15ª edición del Paralelo 39, una de las competencias de Mountain Bike más importantes y desafiantes de toda la región.

El tradicional circuito de Paso Córdoba, en General Roca, reunió este domingo a unos 250 corredores de distintos puntos de la Patagonia, quienes enfrentaron un trazado sumamente técnico y exigente.

La prueba, organizada este año por Carlos Heredia, Lorenzo y todo su equipo de trabajo, recuperó gran parte de su histórica mística con recorridos de 25 y 50 kilómetros cargados de senderos trabados, subidas técnicas y prácticamente sin sectores de calle, ofreciendo puro MTB en estado puro.

En medio de semejante nivel competitivo, las representantes de Catriel volvieron a demostrar un enorme presente dentro del ciclismo regional, dejando la bandera local bien alta.

Romina López, subcampeona en una exigente Master B

La destacada ciclista catrielense Romina López logró un valioso segundo puesto en la categoría Master B, que en esta edición fue unificada debido a la baja cantidad de participantes en algunas divisiones femeninas.

La modificación elevó considerablemente la exigencia deportiva, aunque eso no fue impedimento para que López completara una gran actuación y se quedara con el subcampeonato tras una carrera de altísimo nivel.

Maira Inostroza peleó entre las mejores de la Patagonia

En la categoría Damas Pro de los 50 kilómetros, la más competitiva y veloz del evento, Maira Inostroza volvió a medirse frente a las principales exponentes del MTB patagónico.

La representante local completó el recorrido con un destacado tiempo de 2 horas, 22 minutos y 31 segundos, resultado que le permitió finalizar en un enorme cuarto puesto de la clasificación general Pro, ratificando su gran presente deportivo.

Paola Ramidan también subió al podio

Otra de las grandes actuaciones catrielenses llegó de la mano de Paola Ramidan, quien logró el segundo puesto en la categoría Promocionales dentro del recorrido de 25 kilómetros.