Policía recuperó moto robada ayer » Catriel25Noticias.com

El robo de la moto (foto) ocurrió en horas de la noche de este martes en la municipalidad local. Las cámaras del centro de Monitoreo Municipal fueron la clave para dar con los delincuentes y recuperar el rodado.

Luego de radicada la denuncia, en el día de hoy, la Fiscal Bolognese solicitó allanamientos en cuatro domicilios que arrojaron resultados positivos.

Se informó que se secuestraron vestimentas, celulares y elementos de valor ´para la investigación.

Dos personas mayores de redad quedaron detenidos a disposición de la justicia.