el robo de una camioneta involucraría a una peligrosa banda » Catriel25Noticias.com

El robo de una camioneta en esta localidad derivó en una investigación que involucra a cuatro mayores y a un menor. Se menciona a una peligrosa banda de Neuquén.

El vehículo robado ayer cerca de las 16:00 hs frente a Clínica Perón había quedado en marcha ya que su propietario se bajó por unos segundos y fue en ese instante que un hombre que caminaba por la vereda se sube a la camioneta saliendo con rumbo desconocido (se puede ver en filmaciones del Centro Municipal de Monitoreo).

En pocos minutos y debido a la rápida acción de los propietarios del rodado y de la policía, se da el alerta a las camineras de Puente Dique y Barda del Medio.

Según trascendió, cerca de las 17:00 hs, la camioneta era ocupada por cuatro personas que viajaban hacia el Alto Valle. Los delincuentes se percatan del operativo cerrojo sobre la ruta 151, retoman la ruta hacia Catriel y deciden abandonar la Jeep cerca de Sargento Vidal en la zona de línea de alta tensión a varios metros de la ruta donde es encontrada minutos después por la policía que ya los estaba siguiendo. Los delincuentes escaparon dejando varias prendas abandonadas en la huida.

Mientras los uniformados recorrían la zona en busca de pruebas, se encuentran con un menor que hacía “dedo” hacia Catriel. Interrogado, expresó que lo habían secuestrado los de la camioneta por un ajuste de cuentas, mencionando a dos masculinos que pertenecerían a una banda de Neuquén, a quién un hermano suyo les debía dinero.

El menor fue trasladado a Catriel y entregado al SENAF (Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia), que luego de actuaciones lo puso a disposición de su madre.

El Departamento de Criminalística de la Policía, trabaja para dar con los mayores de edad (mencionados por el menor), quienes serían delincuentes con frondoso prontuario.

También se investiga si el menor de edad es víctima o cómplice.

La causa está en manos de la Fiscal Marchetti.