policía recuperó vehículo robado. Dos detenidos » Catriel25Noticias.com

Este domingo alrededor de las 18:20, personal de la Comisaría 9° de Catriel intervino tras el aviso de un policía retirado que dio cuenta del hallazgo de un vehículo con daños en la zona del Valle de la Luna.

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de una camioneta Ford EcoSport blanca con ventanillas y luneta rotas y documentación dispersa en el lugar.

Ante la situación se convocó al gabinete de Criminalística y a la Brigada de Investigaciones Judiciales para realizar las diligencias correspondientes. El rodado era intensamente buscado por la Comisaría 9° y unidades de tránsito, ya que había sido sustraído durante la mañana.

Si bien no hubo información oficial, se supo que el hecho estaría relacionado con una deuda. Hay dos hombres detenidos.