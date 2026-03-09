Nace un nuevo deporte ecológico en la región: el carrovela » Catriel25Noticias.com

Durante la jornada, los participantes recorrieron el salitral y analizaron sus características geográficas. Tanto los visitantes como los anfitriones coincidieron en que el lugar posee condiciones excepcionales por su amplitud y superficie, lo que lo convierte en un espacio ideal para el desarrollo del carrovelismo.

Posteriormente realizaron pruebas y entrenamientos con los vehículos carrovela adquiridos para impulsar la práctica de esta disciplina en la región.

Cabe destacar que los guías Marisa Bellido y Claudio Ruíz ya venían practicando esta actividad desde hace tiempo, aunque hasta el momento lo hacían de manera recreativa. La llegada de especialistas y constructores de este tipo de vehículos abre ahora la posibilidad de desarrollar formalmente este deporte en la zona.

El carrovela es un vehículo de tres ruedas impulsado por una vela que aprovecha la fuerza del viento para desplazarse sobre superficies terrestres. Se trata de una disciplina completamente ecológica, ya que no genera contaminación y se practica en terrenos secos y planos, como salitrales, playas o superficies compactas similares a un campo de fútbol.

La historia del carrovela se remonta a tiempos antiguos. Sus primeros antecedentes se encuentran en el Antiguo Egipto, hace aproximadamente 4.000 años, mientras que en el siglo XVI los chinos utilizaron vehículos similares para el transporte de tropas. Con el tiempo, esta práctica se perfeccionó en Europa, especialmente en Bélgica, Francia y Holanda, donde a fines del siglo XIX y principios del XX comenzaron a organizarse las primeras competencias deportivas.

Desde entonces, el diseño de estos vehículos ha evolucionado considerablemente, mejorando su estructura, materiales y tecnología de velas. Gracias a ello, pueden alcanzar velocidades sorprendentes. El récord mundial de velocidad en carrovela es de 202 km/h, logrado por el ingeniero inglés Richard Jenkins en el desierto de Ivanpah, en Estados Unidos.

En Argentina, el carrovelismo se practica en diversas regiones, especialmente en Córdoba, La Rioja, San Juan, Chubut y en las playas de Mar Chiquita y El Cóndor, en la provincia de Río Negro.

Los especialistas aseguran que los amplios salitrales de Catriel y 25 de Mayo presentan condiciones naturales ideales para la práctica de este deporte impulsado por energía eólica, ya que permiten alcanzar velocidades que pueden triplicar o incluso cuadruplicar la velocidad del viento.

En este sentido, el profesor Cristian Pereyra señaló que junto al Dr. Rubén Juárez y los guías locales buscarán impulsar la disciplina en la zona.

“Vamos a intentar desarrollar la práctica del carrovelismo en una pista natural increíble y única como lo es el Salitral Encantado”, expresó.

De esta manera, el lugar podría convertirse en un nuevo escenario deportivo y turístico para la región, sumando una actividad innovadora, sustentable y vinculada al aprovechamiento responsable del entorno natural.