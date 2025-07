Rucci advirtió que el conflicto en La Pampa puede expandirse a toda la Cuenca Neuquina » Catriel25Noticias.com

El convencional sufre su reestructuración. El conflicto en La Pampa fue uno de los episodios que el Sindicato de Petroleros Privados no quiere que se repita y Marcelo Rucci encendió todas las alarmas.

El titular del gremio responsabilizó a la política por la falta de respuestas ante el retiro de las grandes operadoras de los yacimientos maduros y advirtió que podría repetirse en Río Negro y Neuquén lo ocurrido recientemente en la localidad pampeana de 25 de Mayo.

“La gente se cansa, se harta del manoseo y del ninguneo. No solo los petroleros, sino un pueblo entero. Y después termina pasando lo que pasó”, sostuvo Rucci en declaraciones radiales.

En este sentido, el dirigente gremial aseguró que desde el sindicato alertaron con antelación a las autoridades pampeanas sobre los posibles conflictos que iba a generar la falta de definiciones sobre el futuro del yacimiento El Medanito.

“El año pasado viajamos dos veces para advertirles que esto iba a pasar, pero no nos atendieron. Hoy los problemas están, la gente explotó y nadie se puede hacer el sorprendido”, afirmó.

Asimismo, Rucci fue tajante al señalar que la falta de decisión política está detrás de la creciente tensión laboral: “Si la política no toma parte, no se asesora y no decide, esto va a seguir pasando. Lo advierto también para Río Negro y Neuquén. Todavía están a tiempo”.

“El convencional está mal en todos lados”

El paso del convencional al no convencional fue un cambio estructural en la industria, pero que dejó a muchas regiones en crisis. “Las grandes empresas se fueron al no convencional porque es lo que más les reditúa. Ninguna hace beneficencia. En cambio, el convencional necesita inversión y dedicación”, explicó.

Rucci también apuntó contra el rol de algunas operadoras que ingresan a los yacimientos maduros sin respetar convenios laborales. “Nos pasó con YPF y una empresa que tomó un yacimiento con menos gente. Violaron el convenio y tiraron compañeros a la calle. Y eso también es culpa de decisiones políticas tomadas por gente que no sabe de qué está hablando”, sentenció.

En ese sentido, reiteró que el sindicato se mantiene en estado de alerta y pidió a los gobiernos provinciales que intervengan antes de que la situación se desmadre: “En Río Negro está el caso de Aconcagua, que está en convocatoria. En Neuquén va a pasar lo mismo si no se actúa. Por suerte, pudimos hablar con el gobernador (Rolando Figueroa), pero hay que seguir”.

“Rincón también está complicado”

Consultado sobre la situación en Rincón de los Sauces, Rucci fue claro: “Está mal. En todos lados está mal el convencional. En Rincón dicen que a partir del año que viene habrá inversiones en no convencional, pero todavía no llegó nada. Se hablaba de Chevron, pero nunca explotó nada”.

Para el líder sindical, la única salida es una mayor articulación entre los trabajadores, las provincias y el sector empresario: “Estos problemas políticos los resuelve la política. Nosotros ya avisamos, sabemos cómo se desarrollan estos conflictos. Si no se resuelven, va a seguir pasando lo mismo”, aseveró.

+ Energía (LMN)