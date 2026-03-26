sanción a psicólogo de Cipolletti por falta de ética » Catriel25Noticias.com

El debate por el rol de los profesionales en conflictos familiares ya no es solo nacional: también empieza a tener fuerte repercusión en Neuquén y Río Negro.

En los últimos días, una investigación judicial a nivel país puso bajo la lupa a una presunta red de psicólogas acusadas de elaborar informes falsos de abuso infantil que habrían sido utilizados para separar a padres de sus hijos.

Según denuncias impulsadas por abogados y familias, estos informes habrían tenido un peso determinante en decisiones judiciales, incluso en casos donde luego no se lograron sostener las acusaciones.

Un caso en la región que enciende alarmas

En paralelo, en la Patagonia ya existen antecedentes que generan preocupación.

En Cipolletti, un psicólogo fue sancionado por falta de ética profesional en el marco de una causa por abuso sexual, tras detectarse irregularidades en su intervención.

El caso fue confirmado por organismos profesionales y puso nuevamente en discusión el rol de los especialistas en procesos judiciales sensibles.

Aunque se trata de situaciones distintas, ambos escenarios comparten un punto en común:

el peso de los informes psicológicos en decisiones que afectan directamente vínculos familiares

El rol clave de los informes en la Justicia

En causas de familia, los informes profesionales suelen ser determinantes.

Definen regímenes de contacto, restricciones y, en muchos casos, el vínculo entre padres e hijos.

Por eso, cuando estos informes son cuestionados, el impacto es profundo y genera preocupación tanto en la Justicia como en la sociedad.

Padres que empiezan a alzar la voz

A nivel nacional, cada vez son más los padres que denuncian haber sido alejados de sus hijos en base a informes que consideran inconsistentes o directamente falsos.

Algunos casos incluso derivaron en investigaciones judiciales por presunto falso testimonio y otras irregularidades.

Este fenómeno, que hasta hace poco parecía aislado, hoy muestra señales de repetirse en distintos puntos del país.

La Patagonia no queda afuera del debate

En Neuquén y Río Negro, el tema comienza a instalarse con fuerza.

Casos como el de Cipolletti funcionan como antecedentes concretos que alimentan una discusión más amplia sobre controles, ética profesional y equilibrio en las evaluaciones.

En ámbitos judiciales y familiares ya se habla de la necesidad de revisar protocolos y garantizar mayor transparencia.

Un debate incómodo, pero cada vez más visible

Mientras algunos sectores defienden el rol de los profesionales y la necesidad de actuar ante cualquier sospecha, otros cuestionan lo que consideran posibles sesgos o errores que pueden tener consecuencias graves.

El desafío, coinciden especialistas, es encontrar un equilibrio: proteger a los menores

sin generar decisiones injustas y con evaluaciones realmente objetivas

El reclamo: más control y transparencia

El punto en común entre los distintos casos es claro:

mayor control sobre pericias psicológicas

protocolos más rigurosos

y revisión de intervenciones en causas sensibles

En el centro de la discusión aparece una pregunta que empieza a resonar cada vez más fuerte en todo el país, y ahora también en la región:

qué pasa cuando un informe profesional puede cambiar la vida de una familia.