«Si se cae Medanito será catastrófico para 25 de Mayo» » Catriel25Noticias.com

El Intendente reiteró la convocatoria para el25 de febrero a las fuerzas vivas de la localidad, a sindicatos, pymes y a los 30 diputados provinciales para debatir el futuro de la localidad en relación al yacimiento “El Medanito”.

“Yo no estoy de acuerdo en que lo opere Pampetrol, ni siquiera por un período corto. Debe llamarse a licitación y que sea un privado que tome ese yacimiento crucial para nuestra ciudad. Si se cae Medanito será catastrófico para 25 de Mayo. Nos llevará años recuperarnos”, expresó en un vivo en la red social Facebook este sábado por la noche

Como es su costumbre, Monsalve volvió a usar la victimización para dirigirse a los Veinticinqueños. “Me han tratado de inútil, se han reído de mí, me ridiculizaron, sólo por defender a mi pueblo”. «Donde están ahora los que hicieron operaciones de prensa en contra de este Intendente»?, se preguntó

“Quiero decirles que las inversiones no llegan a 25 de Mayo porque soy de otro signo político y no estoy ni sometido ni regalado con el gobierno de turno, aunque les duela, voy a seguir reclamando los que nos corresponde», expresó el Intendente (Pro), que hace unos meses dijo que se uniría a las filas del Peronismo.

También en su alocución por Facebook, dijo que esta convocatoria del próximo miércoles a las 18:00 hs “no es una pueblada”, “es una reunión para que los diputados escuchen a la gente antes de que se trate el proyecto de El Medanito. Es una locura que aprueben algo que la gente no quiere”.

El encuentro busca acelerar una definición sobre qué ocurrirá con el área hidrocarburífera, cuyo contrato con Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) vence el 19 de junio, es decir, en apenas cuatro meses.

Una definición que se demora

El debate político está empantanado. Tras el fracaso de la licitación que pretendía concesionar el área por 25 años más, el peronismo —con impulso del sector referenciado en el exgobernador Carlos Verna— propone que Pampetrol asuma la operación durante dos años y luego convoque a un nuevo proceso licitatorio.

En cambio, la oposición (UCR, Pro-MID y Comunidad Organizada) prefiere avanzar con una licitación “exprés”, aunque existen diferencias internas respecto a regalías y condiciones contractuales.

La tensión crece porque la iniciativa oficial necesita mayoría especial (dos tercios) en la Legislatura, un número que hoy parece inalcanzable.

Un yacimiento clave para La Pampa

El Medanito está ubicado a 40 kilómetros de 25 de Mayo y es el principal yacimiento hidrocarburífero de la provincia.

Tiene 267 pozos activos y 48 abandonados.

Aporta el 34% de la producción provincial.

Representa cerca del 10% de los ingresos fiscales pampeanos.

PCR opera el área desde 1992 y obtuvo en 2016 una prórroga por diez años, con regalías que rondan el 35% (según el precio del crudo) y una participación del 20% de Pampetrol.

En la comunidad advierten que cualquier interrupción o retracción de la actividad impactará directamente en las pymes proveedoras, el empleo y la economía local.

La licitación que quedó desierta

El proceso iniciado en diciembre pasado fracasó el 9 de febrero, cuando se declaró desierto. Solo PCR intentó presentarse, pero quedó excluida por no contar con el Certificado de Aptitud Ambiental, debido a pasivos ambientales pendientes.

El pliego exigía regalías móviles del 15% al 20%, un bono mínimo de 50 millones de dólares —con destino parcial a municipios y a un parque fotovoltaico en 25 de Mayo— y un 80% de mano de obra pampeana.

Entre los factores que desalentaron ofertas se mencionan el precio del crudo por debajo de los 60 dólares, costos operativos elevados, la madurez del yacimiento y la concentración de inversiones en Vaca Muerta.

El argumento del Gobierno: “no hay tiempo”

El gobernador Sergio Ziliotto sostuvo que no hay margen para dilaciones y que insistir con las mismas condiciones podría llevar a otro fracaso. El proyecto oficial contempla que Pampetrol asuma transitoriamente la operación, con inversiones mínimas destinadas a garantizar continuidad productiva, empleo y cuidado ambiental.

También habilita a la empresa estatal a contratar un operador bajo esquemas transitorios y a reorganizar áreas bajo su órbita para mejorar eficiencia.

En alerta máxima

En 25 de Mayo las alarmas están encendidas. Ya hubo una pueblada en 2025 y ahora se convoca a una nueva manifestación para exigir definiciones concretas.

La pregunta que sobrevuela el escenario político es clara: ¿irán los diputados a escuchar el reclamo de la comunidad en un momento decisivo para el futuro económico de la región?