Weretilneck convocó intendentes para rediscutir la coparticipación » Catriel25Noticias.com

Provincia debe encontrar un equilibrio por el impacto en las ciudades donde bajará el aporte por el nuevo dato poblacional del Censo 2022. Fernández Oro, El Bolsón y Dina Huapi, entre los municipios que tendrán incremento.

El gobernador Alberto Weretilneck puso nuevos plazos para rediscutir la distribución de la coparticipación a los municipios de Río Negro y reafirmó la convocatoria a Intendentes para el jueves 26 de febrero en Viedma y posteriormente elevará el proyecto de reforma a la Legislatura.

El debate por la coparticipación fue planteado por varios municipios a mediados de 2024 luego de que se conocieron los datos poblacionales que arrojó el Censo 2022 y el mandatario lo anunció como un tema pendiente en marzo pasado, en su discurso de apertura de sesiones legislativas.

“Con el nuevo Censo, hay municipios que percibirían menos y otros que percibirían más, el punto es cómo atenuamos el impacto sobre los que van a percibir menos”, analizó.

El Gobierno debe encontrar un equilibrio para no perjudicar a los municipios que por el índice de habitantes perderían cuota en la distribución de fondos coparticipables, ante el incremento que tendrán otras localidades. Para eso se evalúa alguna compensación temporal de la Provincia

Ganadores y perdedores

Weretilneck ya admitió que se debe redistribuir la coparticipación por una cuestión de “justicia” con aquellas ciudades que tuvieron un crecimiento exponencial en su población y que tienen una realidad distinta a la que se encontraban 20 años atrás cuando se fijaron los porcentajes que le correspondía a cada uno. Entre ellas hoy mencionó a Dina Huapi, El Bolsón y Fernández Oro, como los “casos más emblemáticos” de los municipios que deberían tener un aumento de recursos coparticipables por el incremento de habitantes.

Entre las ciudades más grandes que podrían perder en el reparto según la población actual, están Viedma y Villa Regina.

Según datos oficiales del ministerio de Hacienda, en 2025 se distribuyeron entre los municipios 276.361 millones de pesos de coparticipación de los impuestos nacionales y provinciales. A eso se suman las regalías hidrocarburíferas y mineras.

El Censo 2022 arrojó que 14 municipios tuvieron un crecimiento poblacional por debajo de la media provincial que se ubicó en el 17,4% y cinco ciudades que tuvieron más del 30% de incremento de habitantes entre el Censo del 2010 y la última medición, aunque la mayoría de los intendentes cuestionó las cifras oficiales y evidenció incongruencias con los padrones electorales o los medidores de algún servicio básico.