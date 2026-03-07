una mujer policía se quitó la vida » Catriel25Noticias.com

El pueblo de Puelén, en el oeste de La Pampa, se encuentra conmocionado por la muerte de una joven policía de solo 21 años, cuyo cuerpo fue hallado en las últimas horas y, de acuerdo con los primeros indicios, se habría quitado la vida con el arma reglamentaria. La joven era oriunda de Santa Rosa.

En el lugar del hecho trabajan autoridades policiales y judiciales, que realizan pericias para determinar con precisión las circunstancias en las que la joven terminó con su vida.

La víctima llevaba poco tiempo dentro de la fuerza policial, según pudo saber de fuentes vinculadas a la investigación.

Por el momento, los investigadores no difundieron detalles oficiales sobre la mecánica del hecho, mientras avanzan las actuaciones correspondientes y se aguardan los resultados de las pericias.

En 2025 hubo varios casos de suicidios o intentos de suicidio dentro de la Policía de La Pampa que tomaron estado público.

Estos episodios generaron preocupación, porque el acceso al arma reglamentaria y las condiciones laborales suelen aparecer como factores de riesgo.

En julio, un policía de 24 años recibió un disparo en el abdomen en General Pico. En tanto, en agosto se produjo el suicidio de un policía en un campo cercano a Santa Rosa. También, en el mismo mes, una mujer policía embarazada intentó suicidarse en 25 de Mayo. Finalmente en octubre un policía se mató en su casa en Santa Rosa.

