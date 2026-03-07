Catriel en alerta y movilizado por la posible quita de regalías » Catriel25Noticias.com

Con un salón colmado de vecinos, se llevó a cabo la reunión convocada por el Municipio para informar sobre la posible quita de regalías petroleras, según se desprende la convocatoria realizada por el gobierno provincial el pasado 26 de febrero.

Con una férrea defensa de los intereses de Catriel, la Intendente Salzotto abrió el debate informando sobre lo ocurrido en la Capital Provincial cuando se informó sobre la nueva metodología de distribución de regalías petroleras donde Catriel sufriría una reducción del 50%. “Esto significará”, dijo,” menos obras para la localidad, las cuales ya estaban proyectadas”.

“Catriel nació, creció y se desarrolló al calor de la industria petrolera. Nuestra identidad, nuestra economía y gran parte de nuestra infraestructura está ligada profundamente a la actividad hidrocarburífera. Durante décadas, el petróleo no sólo generó riquezas para provincia y para el país, sino también oportunidades para miles de familias Catrielenses. Por eso, cuando se plantea un nuevo esquema que modifique o reduzca las reaglías petroleras, no estamos discutiendo solamente números en una planilla. Es5tamos hablando del presente y del futuro de nuestra comunidad. Catriel ha sido históricamente una ciudad productora, una ciudad que aporta. Siempre fuimos solidarios, toda la vida repartiendo con otras localidades…..”

“No se trata de reclamar privilegios, se trata de defender lo que nos corresponde “.

“Las regalías petroleras son las que nos permite invertir en infraestructura, sostener los servicios, sostener políticas sociales, fomentar la educación, el deporte, la cultura y proyectar el desarrollo de nuestra ciudad”.

“Reducir la capacidad de Catriel en estos recursos significa limitar nuestra capacidad de seguir creciendo y de responder a las demandas de nuestros vecinos”.

“Defender los recursos de nuestra comunidad es defender el trabajo de nuestros vecinos, el desarrollo de nuestras instituciones y las oportunidades de futuras generaciones”.

“Hoy más que nunca necesitamos de la unidad, compromiso, una mirada estratégica. El desafío no es solamente discutir el presente de las regalías, sino también construir el futuro de Catriel. Un futuro con diversificación productiva, con desarrollo sustentable, y con más oportunidades para todos”…

Luego de la apertura, funcionarios explicaron en detalle sobre el nacimiento de la ley 1946 (distribución de regalías), la producción petrolera y el nuevo esquema de reparto que pretende el gobierno. Hicieron uso de la palabra, petroleros en actividad y retirados, ex funcionarios, superficiarios, representantes de partidos políticos y la ex intendente por cinco períodos, María Rosa Iémolo (UCR). Expusieron la Ex Intendente Iémolo y el ex Legislador Ricardo Esquivel (UCR)

Finalizadas las exposiciones, se elaboró un documento que será llevado a la reunión convocada por el gobierno provincial para el 12 de marzo en la Secretaría de Energía en Cipolletti.

DECLARACIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA “REGALIAS HIDROCARBURÍFERAS” CATRIEL 06/03/26

«Reunidos en la ciudad de Catriel, vecinos, referentes sociales, sindicales, representantes políticos y las fuerzas vivas de la comunidad, manifestamos de manera unánime nuestro absoluto rechazo a la propuesta del gobierno provincial que pretende modificar el esquema de reparto de regalías hidrocarburíferas.

La convocatoria, nacida de la preocupación y la urgencia, concluye con un mensaje claro: no es posible aceptar una medida arbitraria que implica una reducción del 50% en los ingresos que legítimamente le corresponden a nuestra ciudad. Esta decisión no solo amenaza la estabilidad económica de nuestra localidad, sino que constituye un desconocimiento del rol central que Catriel ocupa en la matriz productiva de Río Negro.

Resulta imperioso destacar que Catriel es, y ha sido históricamente, el principal productor de petróleo convencional de la provincia, y que hoy, además ya cuenta con serias posibilidades de explotación No convencional. La distribución de regalías y coparticipación no puede ser caprichosa, ni guiada por variables meramente demográficas o técnicas que invisibilizan el aporte productivo, histórico y social de nuestra ciudad. Las regalías son una indemnización por el agotamiento de un capital natural que jamás volverá; por tanto, su distribución debe privilegiar al lugar de origen del recurso por sobre cualquier otra variable.

Catriel ha aportado gas y petróleo al desarrollo de Río Negro de manera ininterrumpida durante más de 60 años por tanto, no se puede legislar sobre la riqueza del subsuelo desconociendo el sacrificio de la superficie; por ello, sostenemos que el esquema actual es el único que respeta la lógica de reparación histórica, de productividad (pasada y presente), resguardo de la contaminación de suelos y en definitiva, el lugar preponderante con que esta ciudad, Capital Provincial de Petróleo, ha proveído con sus propios recursos naturales, a gran parte de la economía provincial.

Para dimensionar la gravedad de este recorte, es imperativo profundizar en nuestra memoria histórica, esa que nos define y nos legitima. Catriel no siempre fue una ciudad petrolera; nuestros orígenes se remontan a una colonia pastoril y agrícola, una comunidad tranquila que vio su destino transformarse radicalmente tras el descubrimiento del «oro negro» en 1959. Desde aquel hito, Catriel asumió el desafío de convertirse en el motor energético de la provincia, transformando su fisonomía, su demografía y su cultura para dar paso a la industria. Pasamos de la vida rural al vértigo de la producción, convirtiéndonos indiscutiblemente en la Capital Provincial del Petróleo. Durante más de seis décadas, nuestras entrañas han financiado rutas, escuelas y hospitales a lo largo y ancho de Río Negro, a menudo a costa de nuestro propio pasivo ambiental y social. Negar esta historia o minimizar nuestra condición de primer y principal productor es borrar de un plumazo el esfuerzo de generaciones de Catrielenses.

En consonancia con esta defensa histórica y técnica, ratificamos la plena vigencia de los ejidos de Catriel tal como consta en el decreto presidencial que otorgara, estas tierras, a la Cacique Bibiana García y que además se encuentra plasmada en nuestra Carta Orgánica Municipal. Nuestra soberanía territorial sobre las zonas de producción es innegociable y constituye la base legal sobre la cual se debe calcular cualquier coeficiente de participación en el reparto de regalías. Rechazamos cualquier intento de rediseño administrativo que, bajo argumentos técnicos y burocráticos, busque desconocer nuestra jurisdicción sobre los yacimientos que se encuentran dentro de nuestros límites y sus zonas de influencia.

Por todo lo expuesto, declaramos que la comunidad de Catriel no cederá ante este atropello. Reducir nuestros ingresos por regalías a la mitad es condenar a la ciudad a la inviabilidad, a la falta de desarrollo urbano y social y postergar el futuro de miles de familias.

Exigimos que se respete la historia, la matriz productiva y la justicia distributiva, manteniendo los índices que reconocen el aporte vital que nuestra ciudad realiza.

Catriel se declara en estado de alerta, y unido en la defensa de lo que, por historia, por ley y por producción, le pertenece«.