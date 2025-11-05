uno de los casos ocurrió en Roca » Catriel25Noticias.com

El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción judicial solicitó esta semana la imposición de penas de prisión efectiva para dos hombres que aceptaron haber cometido delitos relacionados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Ambos fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva, luego de juicios abreviados realizados ante jueces de juicio.

Uno de los casos fue investigado en General Roca, donde el imputado admitió tres hechos ocurridos durante 2024. Las pesquisas comenzaron tras un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec), que permitió detectar la subida de videos con contenido de abuso infantil a servidores de WhatsApp. Luego, en un allanamiento ordenado por la fiscalía, se secuestró un teléfono celular que contenía 21 videos del mismo tipo, según determinó la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel) dependiente de Procuración General.

El otro legajo tramitó en Choele Choel y se originó por una denuncia efectuada por Google ante la misma organización internacional, que notificó al Ministerio Público Fiscal bonaerense y este, a su vez, al organismo rionegrino. En ese caso, el acusado reconoció haber tenido en su poder numerosas imágenes y videos de abuso sexual infantil.

En ambas investigaciones intervinieron equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal, la Oitel, el Gabinete de Criminalística y profesionales del Cuerpo de Investigación Forense, quienes verificaron la edad de las víctimas representadas en las imágenes.

Los dos hombres aceptaron su responsabilidad penal y renunciaron a los plazos procesales, por lo que ya se encuentran cumpliendo la pena. En Roca, la condena fue por tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravada por la edad de las víctimas; y en Choele Choel, por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, conforme al artículo 128 del Código Penal y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.