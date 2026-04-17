Artes Marciales-Gran actuación del jiu-jitsu de Catriel en Bariloche

Bariloche-La delegación local tuvo una destacada participación en la Copa Cordillerana, con múltiples podios y un sólido rendimiento colectivo bajo la conducción del profesor Sebastián Ferreira. (FM Alas- www.infosports.com.ar)

El jiu-jitsu de Catriel volvió a posicionarse entre los protagonistas del sur argentino tras una sobresaliente actuación en la Copa Cordillerana, disputada el pasado domingo en San Carlos de Bariloche. El certamen, considerado uno de los más importantes de la región, reunió a competidores de alto nivel y fue escenario de una destacada performance de la delegación local.

Con un equipo integrado por 10 luchadores y bajo la dirección del profesor Sebastián Ferreira, la escuela catrielense mostró un gran nivel técnico tanto en la modalidad Gi (con kimono) como en No-Gi (sin kimono), logrando subirse al podio en varias categorías y consolidando el crecimiento sostenido de la disciplina en la ciudad.

Los resultados reflejaron el trabajo y la preparación del equipo, con actuaciones sobresalientes en distintas divisiones. Román Sura fue protagonista en categoría Azul al obtener el primer puesto en No-Gi y el segundo en Gi. Thiago Pérez se destacó como una de las figuras del torneo al quedarse con el primer lugar en ambas modalidades dentro de la categoría Blanco Juvenil.

Por su parte, Marcos Rosello se consagró en Blanco Máster No-Gi, mientras que Bautista Rodríguez logró doble medalla de plata en Blanco Adulto (Gi y No-Gi). También alcanzaron el segundo puesto Juan Ignacio Messori en Blanco Adulto No-Gi, Martina Pérez en Blanco Gi y Germán Sura en Juvenil Gi. Benjamín López completó el medallero con un tercer puesto en Blanco Máster 2 No-Gi.

Además, Alexander Sura y Axel Rocuzzo tuvieron una meritoria participación, sumando experiencia en un torneo de gran exigencia y dejando una buena imagen sobre el tatami.

Más allá de los resultados, el rol del profesor Sebastián Ferreira volvió a ser clave, no solo en la preparación del equipo sino también como parte del cuerpo arbitral del certamen, lo que ratifica su trayectoria y reconocimiento dentro del circuito patagónico.

Desde la escuela destacaron el acompañamiento permanente de familias, compañeros y allegados, fundamentales para sostener el crecimiento del jiu-jitsu local y permitir que los atletas continúen representando a Catriel en competencias de primer nivel.