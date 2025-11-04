grave estado de una de las conductoras » Catriel25Noticias.com

El impacto tuvo lugar cerca de las 07:00 hs en el kilómetro 98 de la Ruta Nacional 151 en la zona “La Escondida”, a unos 40 kilómetros de Catriel. El impacto entre los dos vehículos fue “frontolateral”. La colisión se produjo por una mala maniobra de sobrepaso que no llegó a concretarse provocando un descontrol y choque.

Los autos involucrados son un Toyota «Etios» conducido por una mujer de Catriel (34) que circulaba desde Catriel con destino al Alto Valle y un auto Citroën Picasso con dos ocupantes que viajaban desde Plottier hacia Capital Federal.

Mecánica del accidente

El choque se habría producido cuando el Citröen intentó sobrepasar a un camión. En esta maniobra, la conductora despistó y perdió el control del vehículo, cuando intentó retomar el carril, chocó de frente con el Toyota «Etios».

Los tres ocupantes de los vehículos fueron trasladados al Hospital “Dra. Cecilia Grierson” de Catriel con heridas de consideración. La conductora del Toyota sufrió heridas graves como fractura de fémur, dislocamiento de cadera, quebradura del coxis, rotura de rodilla y tobillo izquierdo y hemorragia interna. Carla Fernández, (la conductora del “Etios”), madre de dos niños menores de edad, permanece internada en terapia intensiva en estado crítico en la Clínica Juan Domingo Perón.

La joven, es una conocida Nutricionista de Catriel que viajaba a cumplir tareas en una petrolera del Alto Valle dos veces por semana. En diálogo con este medio, su mamá (Graciela Ríos), agradeció la preocupación de todo el personal del sanatorio y dijo que luego de las cirugías practicadas a su hija, se aguarda su estabilización para ser trasladada a Neuquén por recomendación médica. Este miércoles al mediodía se dará a conocer un nuevo parte médico.

Por otro lado, los ocupantes del Citroën sufrieron heridas leves. La conductora del vehículo responsable del sobrepaso resultó sin lesiones, mientras que el acompañante presentó una fractura en la muñeca derecha y escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, los ocupantes del Citroën ya fueron dados de alta médica.

Los autos quedaron totalmente destrozados por el impacto, que destruyó el paragolpes superior, el motor y todo el tren delantero de ambos vehículos.

El operativo movilizó al personal de Protección Civil de Catriel, Bomberos, Policía y personal médico del Hospital «Cecilia Grierson». Los agentes policiales controlaron el tránsito en la Ruta Nacional 151 para asistir a los heridos, retirar los vehículos de la calzada y garantizar la seguridad vial en la zona.