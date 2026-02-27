UnTER adhiere al paro de CTERA el lunes 2 » Catriel25Noticias.com

La UnTER adhirió al paro nacional que la CTERA convocó para este lunes, 2 de marzo. Así, las clases no comenzarán en gran parte de país, y tampoco en Río Negro. Para el gremio docente nacional reclama la convocatoria «urgente» a la paritaria y un aumento salarial por encima de la inflación.

Sobre ese pedido, el gremio provincial agrega sus demandas. Y advirtió que, al no haber una respuesta oficial, habrá paro en toda la provincia y movilización en Cipolletti.

«Sin respuestas a las demandas docentes, no hay inicio posible», anuncia el volante digital que circula en las redes de la UnTER. Y aseguran que «el gobierno provincial es el único responsable» de la situación actual.

El sindicato pide reabrir la paritaria para tratar su amplio pliego de demandas, además del aspecto salarial. Pero en la marcha, además de las quejas por el estado de las escuelas, el control de licencias y la protesta por el descuento a los días de paro, habrá quejas porque los docentes no recibirán el aumento que sí percibirá el resto de los trabajadores estatales, ya que el Gobierno consideró que, al rechazar la propuesta, no tendrán el depósito en el próximo cronograma de pagos.

Así, el ciclo lectivo comienza con conflicto.