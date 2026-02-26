La Corte Suprema denegó último recurso » Catriel25Noticias.com

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un «Recurso de hecho deducido por la defensa de David Edgardo Bravo en la causa Caraballo Castillo, Nurys y otros s/ incidente de recurso extraordinario». La medida anula el último recurso que tenía el ex intendente para rebatir una condena de 5 años de prisión efectiva por la imputación de “trata de personas”. Anoche la novedad sacudió a 25 de Mayo.

En 2011, una alternadora del cabaret «Venus», que operaba en la zona de quintas de 25 de Mayo, llamó a Migraciones y denunció que había mujeres a las que explotaban sexualmente. De allí, y tras unos trece años de recorrido en la Justicia, el 24 de febrero de 2023, tras varias audiencias de debate oral.

Para los jueces, las pruebas presentadas por la fiscal Iara Silvestre, les permitieron concluir en que «existen sobradas pruebas de la vulnerabilidad de las mujeres relevadas y su condición de víctimas de la trata de personas con la finalidad de obtener un provecho económico».

La decisión del TOF fue condenar a la dueña del cabaret, Nurys Caraballo Castillo, como autora, y al ex intendente David Edgardo Bravo, «como partícipe necesario del delito de trata de personas, en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años de edad, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de explotación sexual, mediante el facilitamiento y la obtención de provecho económico de su comercio sexual, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas, a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas, por los hechos ocurridos entre los días 16 de diciembre de 2011 y 6 de octubre de 2012, en la localidad de Colonia de 25 de Mayo».

Revés en Casación.

Ambos acusados presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone (presidente), Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar (vocales), quienes el 8 de agosto pasado decidieron «rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares de ambos con expresa imposición de costas».

A partir de ahí comenzaron a acortarse los plazos de la causa. Ante la consulta de este diario, desde la sede del TOF, aseguraron que «Casación al rechazar los planteos de nulidades que plantearon los doctores De La Vega (Caraballo) y Gastón Gómez (Bravo), confirmaron el fallo del TOF».

Recurso ante la CSJ.

La fuente también adelantó entonces a éste diario a que nuevas instancias que podían intentar ambos condenados para no ser detenidos para cumplir la pena. «Ahora ambos tienen diez días -a partir de la fecha del rechazo de Casación- para presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia. Y si ésta se lo deniega, ir en queja al mismo, que es el máximo estamento judicial federal», confió la voz.

«La situación de la causa es la siguiente: Casación rechazó todos los planteos de nulidades, y en su fallo, uno a uno, confirmaron el 100% de lo actuado y dispuesto en la sentencia por el TOF. No se puede hacer futurología, pero las estadísticas señalan que en situaciones de similares características, en especial en casos de trata de personas, la CSJ solo ha aceptado abrir como mucho el 1% de estos recursos extraordinarios federales», señaló la fuente judicial a LA ARENA en ése momento, adelantando lo que pasó hoy.

¿Qué pasó? Que el integrante de la SCJ, el juez Ricardo Lorenzetti, emitió un voto desestimando el último recurso de Bravo y éste quedó a un paso de la detención. “Considerando: que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, efectúe el depósito que dispone el art. 286 del código citado, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución. Notifíquese y, oportunamente, archívese”, fue el breve texto de Lorenzetti, al que adhirieron sus pares Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti.

Una fuente consultada por LA ARENA afirmó que la situación de David Edgardo Bravo depende de lo que decidan –posiblemente mañana- los tres jueces que integran el TOF de Santa Rosa. “Una vez que se notifiquen de la desestimación de la CSJ, los magistrados estarán en condiciones de decidir si ordenan la detención”, concluyó.

«Persecución política».

Bravo salió a dar su versión del caso judicial que hoy cerró todos los capítulos recursivos. En su página de Facebook, Bravo confirmó su situación. “Quiero informar al pueblo que después de 17 años de estar sujeto a derecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso presentado por mis abogados, sin embargo es oportuno aclarar que existen cuestiones procesales pendientes de resolución”.

«Son 17 años de espera de exposición y de persecución política que busco condicionarme y sacarme del camino. Quiero ser claro esto no es un final es una etapa más de una lucha que voy a seguir dando con la misma convicción de siempre», agregó. “Nunca me oculté, siempre di la cara, aun cuando muchos elegían el silencio o la especulación. Por eso puedo caminar tranquilo y mirar a cada vecino/a a los ojos, con la conciencia tranquila».

E insistió: “Lo que atravieso es una persecución política prolongada, injusta y desgastante, pero aun así voy a seguir esperando Justicia. Gracias a cada mensaje a cada gesto de apoyo y a cada palabra de aliento. Ese acompañamiento inmenso es una fuerza enorme».

«Voy a seguir adelante, con firmeza y dignidad, pase lo que pase y siempre respetando la voluntad de Dios. Podrán poner obstáculos, pero no van a cambiar quien soy ni aquello en lo que creo. La política se resuelve en las urnas”, concluyó.