YPF invertirá USD 25.000 millones para potenciar Vaca Muerta. Fuerte respaldo del Gobierno Nacional





El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó este viernes que la petrolera estatal liderará la inversión más grande registrada hasta el momento bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

– El histórico anuncio detalla un desembolso de U$S25.000 millones que estará destinado exclusivamente al desarrollo masivo de la formación no convencional de Vaca Muerta, marcando el inicio de una nueva era energética para el país.

– La intención detrás de este mega proyecto, denominado oficialmente LLL Oil, es llevar la producción hidrocarburífera local a una escala sin precedentes en la industria. A través de sus redes sociales, Marín dejó en claro el propósito de la compañía al afirmar que todo lo realizado hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años, buscando transformar radicalmente el potencial energético y la infraestructura del sector en el corto plazo.





Source link