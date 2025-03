10 años de crecimiento sostenido » Catriel25Noticias.com

La firma Aconcagua Energía cumplió 10 años desde sus orígenes con un yacimiento en Santa Cruz. Hoy, con presencia además en servicios y generación eléctrica, el grupo aspira a meterse de lleno en Vaca Muerta.

¿Se imaginan fundar una empresa que opere solo 4 pozos petroleros y que 10 años más tarde ya sea un grupo energético diversificado y con la meta inmediata da meterse en el desarrollo de Vaca Muerta? Eso, exactamente es lo que hizo el actual Grupo Aconcagua Energía, un pool que nació de la mano de dos ex Ypefianos el 27 de enero de 2015 para el desarrollo de un yacimiento de Santa Cruz y hoy cuenta con sedes en cuatro provincias, activos de diversos tipos y más de 700 empleados.

Entrevista a Diego Trabucco, su actual CEO y uno de los socios fundadores -junto a Javier Basso- del grupo que hoy integran Petrolera Aconcagua Energía. Aconcagua Energía Servicios y Aconcagua Energía Generación.

Diego Trabucco (CEO Aconcagua Energía)

P- ¿Cómo fue la fundación de la empresa?

R- En 2015, después de nuestra experiencia en YPF, junto a mi socio y amigo Javier Basso pensamos que era el momento de emprender y comenzar con el desarrollo de un nicho de mercado en la industria energética argentina, basado en un modelo de negocio que nació en EEUU como consecuencia de la revolución energética que produjo el No Convencional.

El impacto de las compañías independientes en Estados Unidos, donde miles de empresas de todo tamaño impulsan la producción de petróleo y gas operando desde activos formados por miles de pozos y/o incluso en su otro extremo, activos con un pozo. ¿por qué no adaptar ese modelo a la Argentina?

Y así arrancamos. Un activo con 4 pozos, con capital propio y un equipo pequeño, pero con gran trayectoria, compromiso y dedicación, y la expectativa de demostrar que se podían hacer las cosas de manera más eficiente y rentable en el convencional, mientras las grandes empresas comenzaban a desarrollar el No Convencional en Vaca Muerta. Así comenzó la historia de Aconcagua Energía, operando el yacimiento El Mosquito, en Río Gallegos, Santa Cruz.

P- ¿Cómo fue el proceso de diversificación para convertirse en lo que hoy es el grupo?

R- Desde el inicio, apostamos por un modelo integrado, que incluyera producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos, el tratamiento y transporte, servicios integrales y generación de energía en todas sus formas.

Hoy, Aconcagua Energía es un grupo diversificado conformado por tres empresas: Petrolera Aconcagua Energía (PAESA), Aconcagua Energía Servicios (AENSA) y Aconcagua Energía Generación (AEGSA). Contamos con más de 700 colaboradores directos y alrededor de 2000 indirectos, distribuidos entre los campos de producción de petróleo y gas en la Cuenca Cuyana y Neuquina, en la Central Térmica Alto Valle, en el Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados, centros integrados de Operaciones y en nuestras oficinas administrativas y de soporte corporativo en las ciudades de Luján de Cuyo, Neuquén, Catriel, Cipolletti y CABA, y una creciente infraestructura de transporte y servicios.

Javier Basso – Diergo Trabucco (Fundadores de Aconcagua)

Actualmente somos una de las principales operadoras de hidrocarburos convencionales del país, comprometida, además, con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades.

P- ¿Qué planes de trabajo tienen para el corto plazo?

R- Este año, nuestro foco principal es consolidar nuestra posición en el mercado.

En nuestra revisión estrategia de largo plazo, hemos hechos pequeños ajustes en nuestra hoja de ruta, incorporando dos elementos estratégicos para consolidar el crecimiento y diversificar riesgos. Estamos en pleno proceso de revisión de nuestro portafolio de activos, y vamos a consolidar posición con Activos Convencionales Operados y No Operados, donde estamos convencidos que tenemos mucho valor para capturar en los próximos años. Y por otro lado, comenzar a crecer en presencia en Activos No Convencional como No Operadores, para ir tomado experiencia y aprendizaje, con socios estratégicos en los próximos años.

En Aconcagua Energía Servicios estamos trabajando no solo para hacer más eficientes nuestras operaciones, sino que también nos vamos consolidando en la prestación de servicios para otras compañías que aprovechan diversidad de propuestas. Aconcagua Energía Generación está focalizada en lograr máxima eficiencia y confiabilidad de la potencia térmica e hidroeléctrica instalada en sus centrales, mientras se prepara para la desregulación del mercado eléctrico.

En lo que va del año hicimos importantes mantenimientos en la Central Térmica de Alto Valle y en las próximas semanas lo haremos en el Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados; y nos estamos preparando para competir en el proceso de licitación de las concesiones hidroeléctricas solos o con socio estratégico.

En cuanto a generación renovables, estamos trabajando en alternativas para ejecutar el Parque Solar Aconcagua también con un socio porque de esa forma nos permite compartir esfuerzos y riesgos. Y estamos iniciamos un estudio de medición de vientos en Río Negro para determinar factibilidad técnica-económica de un Proyecto eólico.

P- ¿Cómo será el avance hacia el no convencional?

R- El convencional nos da nuestra base de producción y el no convencional será nuestro vector de crecimiento en los próximos años. Contamos con dos activos prospectivos: Loma Guadalosa, en Río Negro, y el recientemente adquirido Payún Oeste, en el sur de Mendoza. Ambos activos suman mas de 65.000 acres que es una talla adecuada para nosotros.

P- Hace 10 años atrás ¿se imaginaba que hoy estaría Aconcagua Energía?

R- Hace 10 años soñábamos con construir una empresa innovadora y eficiente en el sector energético, que fuera ágil y que pudiera adaptarse a los cambios del mercado. Hoy, nos sentimos orgullosos de haber convertido esa visión en realidad. Hoy, Aconcagua Energía es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de manera diferente en Argentina, adaptando modelos de negocio disruptivos, exitosos de otros países, a nuestra realidad argentina, un país que tiene todo por hacer.

Hoy, miramos atrás, pasaron ya 10 años de aquel sueño que iniciamos con mi socio Javier Basso y nos emocionamos y nos entusiasmamos. Ahora somos un Grupo de empresas que generan valor para nuestros accionistas, para nuestro personal y para las comunidades donde operamos.

Una década después de iniciar nuestras operaciones, seguimos demostrando con hechos que Argentina y el sector energético, es un mundo de oportunidades.

P- ¿Qué planes tienen para el futuro de mediano y largo plazo?

R- A mediano plazo, queremos seguir creciendo en producción convencional como operadores y no operadores para balancear riesgos y transitar el mismo recorrido en el no convencional, pero en este caso, inicialmente con socios estratégicos. Aspiramos a continuar posicionándonos como un jugador relevante de la industria y ayudar a que otras compañías más pequeñas se sumen al convencional. También estamos interesados en seguir explorando oportunidades en energías renovables y en la transición energética.

A largo plazo, aspiramos a ser un grupo de empresas líderes en el sector energético argentino, reconocidas por su profesionalismo, innovación, eficiencia y compromiso con la sostenibilidad. Queremos contribuir positivamente al desarrollo del país todos los días y ser un ejemplo de cómo se pueden hacer negocios de manera responsable y sostenible.

P- ¿Qué puede decirle a un joven que está pensando qué estudiar o analizando comenzar a trabajar en el sector de la energía?

R- A todos los jóvenes, independientemente de la carrera que elijan, les diría que lo que decidan hacer lo hagan con pasión y perseverancia. Para quienes están pensando en carreras que les abra oportunidad de desarrollo en el sector energético, les cuento que existen grandes desafíos y oportunidades y que la diversidad de carreras que trabajan en forma directa o indirecta en la industria son muchísimas y la industria necesita profesionales responsables, inquietos, creativos, que desafíen todos los paradigmas de la industria con ideas nuevas, innovación, tecnología y que incorporen a la sustentabilidad y sostenibilidad como guía moral para su desarrollo profesional.

También les aconsejaría la formación en áreas como ingeniería, geología, finanzas, gestión de proyectos, sistemas y nuevas carreras vinculadas con informática e IA. Que busquen y hagan experiencias en diferentes empresas y que se mantengan actualizados sobre las últimas tendencias del sector y por supuesto que estén dispuestos a innovar y a buscar soluciones para los desafíos energéticos por delante.