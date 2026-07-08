Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Justicia resolvió esta semana que Axel Adrián Araneda continúe con prisión preventiva por la causa que investiga el choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen, en el que murieron cuatro integrantes de una familia.

La decisión fue adoptada durante una audiencia en la que también se resolvió prorrogar por dos meses la etapa preparatoria, por lo que la investigación continuará hasta el 6 de septiembre. En ese mismo acto, el juez dispuso que Araneda permanezca detenido mientras la causa avanza hacia la siguiente etapa del proceso.

La audiencia se realizó a pedido de la fiscal María Celeste Benatti, quien solicitó extender tanto la investigación como la medida cautelar. Finalmente, el magistrado hizo lugar al planteo y resolvió mantener la prisión preventiva del imputado.

Con esta resolución, la Justicia volvió a rechazar un cambio en la situación procesal de Araneda, que ya había intentado recuperar la libertad durante una audiencia de revisión realizada en abril. En aquella oportunidad también se concluyó que persistían los riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga, y se confirmó que debía continuar detenido.

La nueva prórroga de la etapa preparatoria implica que la fiscalía contará con más tiempo para completar las medidas pendientes antes de requerir la apertura de la siguiente instancia del proceso penal.

El choque que provocó cuatro muertes

La causa tiene origen en el siniestro vial ocurrido el 21 de noviembre de 2025, en el kilómetro 1204 de la Ruta Nacional 22, en jurisdicción de Allen.

De acuerdo con la investigación, la Volkswagen Amarok que conducía Araneda impactó contra una Ford EcoSport en la que viajaba una familia de Catriel. Como consecuencia del choque murieron Liliana Cocuzza, de 60 años; su hija Karina Gutiérrez Cocuzza, de 32; y los dos hijos de esta, de 6 y 4 años. El único sobreviviente fue Justo Pastor Gutiérrez, esposo de Liliana y padre de Karina.

Araneda permanece imputado por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales y por el exceso de velocidad. Durante la investigación, el agravante vinculado al consumo de alcohol fue descartado luego de que los estudios determinaran que el nivel registrado no alcanzaba el mínimo previsto por la ley para esa calificación.