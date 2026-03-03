Maira Mardones logró un destacado 7° puesto en la 4Refugios NonStop » Catriel25Noticias.com

Bariloche-La atleta Maira Mardones volvió a demostrar su gran nivel competitivo al ubicarse en el 7° puesto de la exigente 4Refugios NonStop, una de las competencias de trail running más duras y técnicas de Sudamérica. (www.infosports.com.ar)

La prueba, que forma parte del circuito mundial Merrell Skyrunner World Series, contempla un recorrido de 40 kilómetros con un acumulado de 3.350 metros de desnivel positivo, lo que la convierte en un verdadero desafío de alta montaña.

El terreno es netamente montañoso, con menos del 10% de sendas convencionales de baja dificultad. El resto del trazado se desarrolla en sectores de alta montaña, atravesando piedras de distintos tamaños, cauces de arroyos, arena y superficies inestables, con pendientes que alcanzan hasta 35 grados, tanto en ascenso como en descenso. Estas condiciones hacen que los tiempos de competencia prácticamente se dupliquen en comparación con otras carreras de trail de similar distancia, haciendo que la misma sea una de las carreras más difíciles técnicamente a sortear.

En una sola jornada, los competidores recorren los refugios Frey, San Martín (Jakob), Manfredo Segre (Laguna Negra) y López, finalizando la prueba en Colonia Suiza, en un entorno natural imponente y de extrema exigencia física y técnica.

Mardones enfrentó este desafío compitiendo ante atletas de altísimo nivel internacional, muchos de ellos siendo parte de las selecciones de trail de cada país, presencia de corredoras provenientes de Alemania, España, Suecia, Perú, Nueva Zelanda, Francia, entre otros países, logrando un meritorio séptimo lugar en una carrera de enorme jerarquía.