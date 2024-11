Abusaron de su hija en Valle Verde. Madre indignada con la pena al acusado » Catriel25Noticias.com

“Este tipo nos cagó la vida y anda por la calle como si no hubiera pasado nada. Quería verlo preso”, dijo angustiada

Los hechos ocurrieron en la localidad de Valle Verde donde reside el abusador F.H.R (72) cuando la menor tenía entre 9 y 10 años (según el relato de la Fiscalía a cargo del Dr Gustavo Herrera). Actualmente la niña tiene 15 años.

El abusador sometió a la niña a tocamientos en la zona genital en el domicilio del mismo y de familiares.

Denunciado y denunciantes son familiares y viven en el mismo paraje.

El hombre fue acusado de abuso sexual simple y se acordó la pena entre las partes (Fiscalía, querella y defensa). Un año de prisión condicional y pautas de conducta por dos años.

La madre de la menor, en diálogo con este medio, relató que la niña comenzó con actitudes no muy comunes en ella como estar muy pensativa y “se la veía muy triste, angustiada y deprimida, no hablaba con nadie. En principio supuse que era porque había fallecido su abuela”. Ante ello, decidió llevarla a una Psicóloga donde la menor contó lo sucedido. Fue ahí cuando decidió hacer la denuncia.

En el mes de octubre de 2024 finalmente luego de las audiencias correspondientes, se fijó la pena de un año de prisión condicional (Art 26 del CP) como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple. Además se impuso al acusado, 2 años de pautas de conducta: mantener domicilio denunciado y en caso de ausentarse comunicar al juez de ejecución, no cometer un nuevo delito, presentarse mensualmente en el destacamento policial de Peñas Blancas a partir de noviembre 2024, no ingerir estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas en lugares públicos, mantener todo tipo de prohibición y acercamiento y contacto con la víctima y familiares.

La madre de la niña era querellante y aceptó el acuerdo aunque no está conforme. “Todos creían que hacíamos todo esto por dinero. Están muy equivocados. La dignidad de mi hija y mi familia no tienen precio. Me hubiera gustado ver a este degenerado preso”, dijo

La familia de la menor estuvo representada por el Dr Daniel Lucero

La defensa del acusado por el Dr Brigues Doyhenard.

Fiscal Dr Gustavo Herrera

Juez: Dr Julio César Sueldo

(Imagen ilustrativa)