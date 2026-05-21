Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Una persecución de película ocurrió este miércoles cerca de las 21.00 HS cuando en un control de transito de rutina, un joven conductor se dio a la fuga.

La policía local realizaba un operativo de control de documentación vehicular en calle Jujuy cuando un auto Corsa ocupado pro una pareja evadió el control y se dio a la fuga hacia la Ruta 151. Dos patrulleros y dos motos salieron tras el alcanzándolo en la rotonda de la torre (acceso a Catriel). El conductor de uno de los móviles policiales intentó cerrar el paso del Corsa pero el conductor lo impactó en su parte delantera y no tuvo mas alternativa que frenar.

El joven fue detenido en el lugar hasta la llegada del personal de criminalìstica y luego quedo detenido.

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