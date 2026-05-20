Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Gobernador Alberto Weretilneck participó del cierre de las 13° Jornadas EnergíaON, un encuentro organizado por el Diario Río Negro. Allí destacó que los grandes proyectos que posicionan a la provincia como eje del nuevo polo exportador energético deben traducirse en empleo, infraestructura y oportunidades concretas para la gente: “Que el rionegrino sienta que estos proyectos nos sirven a todos”.

El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén bajo el lema “Energía que exporta futuro”, reunió a funcionarios, empresas, operadoras, especialistas y referentes del sector para debatir el presente y el futuro de Vaca Muerta.

Weretilneck remarcó que Río Negro atraviesa una etapa decisiva, con obras e inversiones que consolidan a la provincia como plataforma logística, portuaria y exportadora de la energía argentina, y subrayó que ese crecimiento solo tiene sentido si mejora la vida de los rionegrinos y fortalece el desarrollo provincial.

“El objetivo central de nuestra provincia es formar parte de la nueva Argentina energética con el Gobierno Nacional, con la hermana provincia de Neuquén y con el sector privado”, dijo, y señaló que el desafío más importante es “ir tan rápido como la industria lo exige”.

El Gobernador estuvo acompañado por la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini y el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, junto a autoridades provinciales y locales. Su participación se dio en un escenario clave para la industria, junto a representantes de YPF, Pan American Energy, Vista, Chevron, Pampa Energía, GeoPark, Phoenix Global Resources y otras empresas vinculadas al desarrollo no convencional.

Río Negro, en el centro de los grandes proyectos

Durante su exposición, Weretilneck repasó los principales proyectos que ya están en marcha y que ubican a Río Negro en una posición estratégica para el país: el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y los proyectos de GNL.

El oleoducto VMOS conectará Añelo, en Neuquén, con Punta Colorada, en Río Negro, a través de una traza de 600 kilómetros. El proyecto prevé una inversión de U$S 3.000 millones y una capacidad final de transporte de 550.000 barriles diarios.

En Punta Colorada, la iniciativa contempla una terminal marítima con seis tanques de almacenamiento de 120.000 metros cúbicos cada uno y dos monoboyas para la operación de grandes buques petroleros. Se trata de infraestructura clave para que la producción de Vaca Muerta pueda salir al mundo desde la costa rionegrina.

En relación con la envergadura y proyección de estas obras e inversiones, Weretilneck expuso cuatro premisas básicas: “La estabilidad política, que es asumir como propios estos proyectos con respaldo mayoritario; la seguridad jurídica, que significa que lo que firmamos hoy se mantenga a largo plazo para las próximas décadas; la previsibilidad económica, que implica que los compromisos que la Provincia asume en temas impositivos y ambientales se mantengan en el tiempo; y el acuerdo social, que significa que la mayor parte de los trabajadores sean rionegrinos con el 80/20 o que la mayor cantidad de proveedores también sean de acá”.

Weretilneck también hizo referencia al proyecto de GNL del consorcio Southern Energy (SESA), que prevé dos barcos licuefactores para producir 6 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a 27 millones de metros cúbicos diarios. La inversión estimada es de U$S 7.000 millones y ya registra avances concretos, como el tendido y enterrado del tramo onshore del gasoducto y la participación mayoritaria de mano de obra rionegrina en sitio.

Además, destacó el desarrollo de Argentina LNG, una iniciativa de escala internacional que proyecta una inversión de U$S 30.000 millones, dos unidades flotantes de licuefacción y una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales, ampliable a 18 millones.

Energía, empleo y desarrollo para Río Negro

El Gobernador sostuvo que esta nueva etapa energética debe traducirse en beneficios concretos para los rionegrinos: más empleo local, proveedores provinciales, infraestructura, capacitación y oportunidades para las próximas décadas.

En esa línea, la Provincia viene impulsando un modelo de desarrollo que combina inversión privada, planificación estatal, seguridad jurídica y defensa de los recursos rionegrinos. El objetivo es que el crecimiento energético fortalezca a las comunidades, genere trabajo y acompañe a las actividades históricas de la provincia.

Un rumbo con planificación

La presencia de Weretilneck en EnergíaON se suma a la agenda que la Provincia viene desarrollando en ámbitos nacionales e internacionales, donde presentó los proyectos energéticos de Río Negro ante inversores, empresas y organismos especializados.

El cierre del evento permitió reafirmar que Río Negro no es solo un territorio de paso, sino una provincia en marcha, con infraestructura, salida al mar, capacidad logística y decisión política para liderar una nueva etapa exportadora a partir de una planificación de largo plazo.

Con obras en marcha, inversiones estratégicas y una mirada de largo plazo, Río Negro consolida su lugar en el mapa energético argentino y fortalece un rumbo que busca transformar recursos en desarrollo real para su gente.