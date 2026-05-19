Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Secretaría de Minería continúa fortaleciendo el Plan Provincial de Minería Social con nuevas acciones en distintas localidades: realizó una inspección en Cinco Saltos, cerró un taller con entrega de certificados en Catriel y participará del Encuentro Provincial de Ceramistas en General Roca.

En este sentido, la Secretaría realizó una nueva instancia de seguimiento en el taller municipal de Cinco Saltos, como parte del acompañamiento técnico que permite verificar avances, fortalecer los procesos de formación y garantizar el buen desarrollo de las propuestas impulsadas en el territorio.

La acción se suma al cierre del taller “Somos de Barro: Cerámica para Todos”, desarrollado en Catriel, donde 20 personas recibieron sus certificados luego de completar la capacitación. La actividad se llevó adelante en el espacio Küme Mapu, con la coordinación de la ceramista Stella Maris Ñanculeo.

Formación, identidad y oportunidades

El taller de Catriel fue impulsado mediante un Aporte No Reintegrable de $8.423.312,81, destinado a fortalecer la propuesta formativa, adquirir equipamiento e insumos y sostener el desarrollo integral de la capacitación. Entre los elementos incorporados se incluyó un horno cerámico, que permitió consolidar el espacio y ampliar sus posibilidades productivas.

La iniciativa tuvo como objetivo brindar herramientas vinculadas al modelado, la decoración y el horneado de piezas, pero también promover la cerámica como espacio de encuentro, expresión y desarrollo personal. Además, el proyecto puso en valor el uso de arcillas patagónicas y minerales de la zona, fortaleciendo la identidad local y el vínculo entre los recursos naturales, los oficios y la producción artesanal.

Un plan que llega a más localidades

El Plan Provincial de Minería Social viene ampliando su alcance en distintas localidades rionegrinas con propuestas de formación, inclusión y desarrollo local. En abril, la Provincia ya había informado la puesta en marcha de nuevos talleres en Viedma, Cinco Saltos y Catriel, con el objetivo de transformar recursos en oportunidades concretas para más rionegrinas y rionegrinos.

En ese marco, el seguimiento realizado en Cinco Saltos y el cierre del taller en Catriel muestran la continuidad de una política pública que acompaña a las comunidades, fortalece capacidades y promueve nuevas herramientas para el trabajo, la creatividad y la producción.

Participación en el Encuentro de Ceramistas

Como parte de esta agenda, la Secretaría de Minería también participará del Encuentro de Ceramistas y Artesanos de la Provincia de Río Negro, organizado por el Mercado Artesanal, que se realizará el 23 de mayo, de 9 a 15, en la Casa de la Cultura de General Roca, ubicada en 9 de Julio 1043.

Durante la jornada, Minería acompañará con una charla sobre arcillas rionegrinas, en un espacio pensado para compartir conocimientos, experiencias y procesos vinculados a la cerámica, los oficios y los materiales de la provincia.