Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Club Social Unión Deportiva Catriel cumplió este 19 de Mayo 52 años de vida, una de las instituciones más queridas de la ciudad.

Todo surgiò en 1.974 cuando un grupo de jóvenes entusiastas decidieron darle vida a ‘la depo’ con mucha pasión por el fútbol que sigue intacta con el paso de los años.

Se consagró campeón de la Liga Deportiva Confluencia en siete oportunidades siendo el tercer equipo más ganador de la historia de la prestigiosa Liga.

Hoy la Institución es presidida por Sergio Guajardo a quien acompaña un grupo de colaboradores.

Con todas las disciplinas funcionando a pleno. Fútbol, Tenis, Bochas, actividades recreativas para divisones inferiores y la suma de una multitud de adultos mayores en Tejo.

La Unión Deportiva Catriel es la Institución Deportiva por Historia y convocatoria.

FELIZ CUMPLE DEPO!!!

EL MENSAJE DE LA INSTITUCION

Hoy 19 de mayo de 2026 celebramos 52 años de historia, pasión y pertenencia, desde aquel 19 de mayo de 1974, cuando un grupo de vecinos decidió fundar el club de la ciudad.

En este día saludamos y agradecemos:

A los fundadores, por el coraje y la visión de dejarle a Catriel una institución propia.

A los dirigentes y colaboradores, que con trabajo silencioso sostienen el club año tras año.

A los socios, que acompañan y confían en la institución.

A los jugadores y cuerpo técnico, que defienden nuestros colores dentro y fuera de la cancha.

A los deportistas de cada disciplina, por llevar con orgullo el nombre y colores del club a todos lados.

A la comunidad de Catriel, por el acompañamiento, aliento y el aporte de cada uno.

Gracias por mantener viva la llama del deporte, la contención y el orgullo catrielense. Que vengan muchos años más haciendo grande al club.

Feliz cumpleaños, Club Social Unión Deportiva Catriel!!!