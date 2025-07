acusaciones cruzadas por la obra de calle Birmania » Catriel25Noticias.com

La Intendente Salzotto volvió a responsabilizar a la gestión de Germanier por la obra de calle Birmania en barrio Preiss. Dijo que está mal hecha, que hay vicios ocultos y que se pagó sobreprecio. Tendrán que rendir cuentas ante la justicia insistió este viernes en radio “Alas”. Fuer el Ex Intendente Johnston quién en nombre de la gestión anterior de su esposa (Viviana Germanier) salió a tratar de poner claridad al tema (leer comunicado en este artículo).

La semana pasada a solicitud de la Fiscalía, se realizaron inspecciones en el lugar, se levantaron pruebas del pavimento y cordón cuneta y se inspeccionaron los desagües pluviales y desniveles que presenta la misma (según la Intendente).

“Ahora se está en etapa de presentación de pruebas y entiendo que se llegará al juicio corroborando todo lo que hemos denunciado”, dijo

“La polémica obra de la calle Birmania, fue licitada por 198 millones de pesos, la adjudicataria fue la empresa INSISA de la provincia de Córdoba. Debido al proceso inflacionario del momento, el Concejo Deliberante aprobó un monto final de 254 millones y resulta que se terminó pagando 585 millones”, exclamó Salzotto

En primera instancia, fue el Síndico municipal Nicolás Sgalla quién impulsó la denuncia ya que aducía que Germanier no había cumplido los plazos correspondientes para la licitación y adjudicación de la obra.

Luego la Intendente Salzotto reforzó la denuncia en la Fiscalía local y se inició una causa caratulada “Municipalidad de Catriel s/ Incumplimiento de los deberes de funcionario público” que investiga la responsabilidad de ex funcionarios en el manejo de fondos y certificaciones de obra. La ex Intendente Germanier y algunos ex funcionarios de gobierno tendrían responsabilidad en los manejos del dinero público y ejecución de la mencionada obra”.

JOHNSTON: «LA INTENDENTE DANIELA SALZOTTO MIENTE»

«Como viene sucediendo desde que asumió el gobierno Daniela Salzotto Miente!!!! Y en particular en la obra de Pavimentación, Cordón Cuneta y canal de Desagüe de la calle Birmania y Rosario del Barrio Preiss. Lo hace de manera sistemática.

Dice que en la obra no se puede intervenir porque esta judicializada; muy lejos de la Verdad, consultada la justicia, PUEDE INTERVENIR,

Colocando carteles informativos, Limpiando el canal central y cordones cunetas Pintando donde están los badenes etc….

Que la obra está “MAL HECHA”, tampoco es cierto, es una obra necesaria para los vecinos del Barrio Preis ya que es muy importante para resolver las escorrentías (agua de lluvia).

Que desemboca en el canal de riego de la calle Sabio y que no está habilitada por el D.P.A., tampoco es cierto ya que oportunamente se le solicito al D.P.A. mediante nota la cual fue aceptada.

Que en las intercesiones donde cruza el canal habría que realizar sifonamiento en vez de los cruces de calle existente.

Las dos formas se pueden realizar, la forma adoptada es de menor costo y se lo puede limpiar fácilmente a través de una goma y otro elemento tirada por cadenas con un malacate, tractor o pala cargadora etc…

En cambio el sifonamiento requiere de una tarea insalubre, donde una persona debe” A PALA “ retirar el material acumulado que en su mayor proporción es sedimento.

Lo más importante LA OBRA DE LA BIRMANIA NO SALIO 580 MILLONES DE PESOS y por supuesto tiene toda la documentación pertinente.

Se aprobó la obra por 254.000.000 (254.millones de pesos).

Pagados de la siguiente manera:

Un adelanto del 30% del costo de la obra. Abonado en febrero del 2023

Cinco certificaciones de obra, abonado entre los meses de mayo y diciembre del 2023 por pesos 251.000.000 millones de pesos .

Cinco predeterminaciones de dichos certificado por pesos 130.000.000 (130 millones) cuya cifra da un total de 381.000.000 de pesos, eso es el equivalente al costo del 98,15% de la obra , resta abonar 1,85% que ronda los 8.000.000 de pesos (8 millones) que hay re determinarlo a fecha de hoy.

LA OBRA COSTO PESOS 389.000.000 (389 MILLONES)

Por último quiero destacar que los pliego de la obra se hicieron conforme al convenio que realizo la municipalidad con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, “Estudio hidráulico, hidrológico para la ciudad de Catriel “.

Como corolario toda la información está en los registros contables del municipio de Catriel es vergonzoso que nuestra Intendente mal asesorada o por motus propio mienta de esta forma, porque es inconducente y es la persona que rige los destinos de nuestra ciudad«.

Johnston Carlos Alberto (Presidente : Movimiento Vecinal Catriel (MOVIC)

LA RESPUESTA DE SALZOTTO

«Vecinos y Vecinas de nuestra querida localidad de Catriel, vengo a aclarar la falsas injurias manifestadas por el ex intendente CJ, quien no es parte, ni arte de la causa en la que quiere venir a dar claridad conforme se habría manifestado en el día de la fecha:

Vamos a realizar unas preguntas, para llegar a las respuesta:

Quien es el imputado en la causa de la obra de la calle Birmanía?

La imputada, es la persona que puede presumirse que cometió un delito, en este caso, la ex intendentaViviana Germanier y su equipo degobierno, quienes suscribieron todos los actos administrativos en conjunto.

El imputado, en el proceso penal, es la única persona que puede mentir, porque esta habilitado a mentir para poder defenderse

Quien acusa al imputado?

La acusación la realiza un fiscal, en el caso, la Fiscalía a cargo del Fiscal Dr. Gustavo HERRERA, y su equipo, debido a que la causa fue declarada como compleja, por la materia y la multiplicidad de imputados que son parte en el proceso

Quien denunció primero?

El primer denunciante fue el Sindico del Movic, en ese momento habría realizado un informe explicando la situación y la posible comisión de un delito. Cual?

El delito de mover dinero de la Municipalidad sin control, o sea sin que pase por el Tribunal de Cuentas, ni el Sindico. Llama la atención que fue su propio Sindico quien denunció a Germanier, por no seguir los procedimientos administrativos. Luego Daniela Salzotto, realzó su denuncia cuando pudo tener acceso a la documentación respaldatoria, y evidenciando que se pagó mucho más del precio establecido en la licitación pública.

Un Fiscal podría realizar una investigación penal basada en un mentira?

No, nunca, jamás, porque hay requisitos para poder realizar una investigación, debe haber un piso mínimo de probabilidad que el delito se podría haber cometido y que la persona que lo cometió fue el imputado.

Aca es cuando surge claramente porque tienen miedo, porque se estaavanzanden una causa donde podrían terminar posiblemente presos, después del juicio.

Que delito se investiga?

Para ello debemos conocer la calificación legal que le dio el fiscal de la causa,basada en la denuncia de Salzotto:

“Calificación Legal: El hecho prima facie encuadrarían en el delito de Fraude a la Administración Pública, tipificado en el art. 174 inc. 5 del CP, siguiendo el lineamiento de trabajo establecido en el art. 173 inc. 7 del CP.

Que lejos esta el incumplimiento de los deberes de funcionario público?

Es claro que si seguíamos la teoría del caso del Sindico, era un incumplimiento, pero con las pruebas aportadas por Salzotto, la calificación legal se agravó y consecuentemente la pena del delito

Ahora bien que podría pasar en caso de una condena?

Podrían quedar presos. Y esa palabra estar el miedo y todo el circo mediático que están armando, porque la pena podría ser de efectivo cumplimientoporque habrían defraudado al Estado Municipal. Ahí es cuando hablar de corrupción es un resultado de la suma de todos los hechos

Se entiende, que mienten para defenderse de la única manera que saben, ensuciado, porque son la representación de supropia imagen, una imagen sesgada, de la vieja política, resentida y queriendo vivir de Estado hasta cuando???Hasta que momento???

Como vamos a saber lo que realmente pasó?

Cuando un Juez dicte una sentencia. Ahora bien esa sentencia, va a decir lo que se pueda probar, por eso se hacen las pericias.

Que es una pericia?

Es una prueba, que se realiza a través de profesionales especialistas en la materia que se va a periciar, en el caso sobre la obra de calle Birmania y Rosario y sobre la parte contable.

El precio de la obra fue adecuado?

El precio se cuestiona en la denuncia y en la resolución fiscal del “DECRETO PROMOCIÓN DE AVERIGUACIÓN PRELIMINAR”, dictado por la Fiscalía

1.- El 22/12/2022: por ORDENANZA MUNICIPAL NRO. 308/22: se Aprueba el Pliego deETP y Bases y Condiciones Legales para la Licitación Pública de la Obra»CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO EN AVDA. BIRMANIA YCALLE ROSARIO; de la ciudad de Catriel, por el Monto $198.928.519,71)

2.- El15/02/23: La única empresa que licitó (Incisa S.A.) se inscribió en el registro de proveedores dos meses después del llamado a licitación, no era proveedor, no vamos a decir que se hizo todo en tiempo record y que casi casi no podrían haber participado.

– El 22/02/23: Se realizó la Apertura de sobres, donde Incisa S.A., únicaoferente OFERTÖ $ 278.952.955,55

Esta oferta superaba en un 40% el monto original de la licitación.

Cual fue la ventaja según los dichos de CJ?

Esta sería, se habría realizado un intercambio de correos electrónicos donde se mejoró la oferta, y se acordó que no se iba a redeterminar el precio de la obra, debido a que ya se acordaba a pagarla más cara.

Entonces que pasó?

La empresa presentó una oferta por el monto de $254.847.000, con un anticipo dinerario equivalente al 30% del monto total de la obra.

Ahora porque el problema?

El pliego autorizaba mucho menos dinero, pero se autorizó sin llamar a una nueva licitación que se realizará igual, pero sin que se redeterminaran los precios, porque ya se habían calculados a la fecha de la realización de la Obra. Sin embargo, se pagó mucho más dinero, dinero que no pasó por el Sindico, que no paso por el Tribunal de Cuentas, que no cumplió con la normativa Municipal de afectación de forndos

Y porque tenían tanto apuro?

Podemos presumir que el apuro viene porque perdieron las elecciones, y casualmente no iban a poder usar esos fondos públicos para manejarlos como su autoritarismo indique.

Ahora que es una Mentira?

La historia contada sólo intendando hablar mal de diferentes personas, no vecinos y vecinos, los argumentos se están junstando en la causa que tendría que resolver un juez para decir si las cosas se hicieron como legalmente tendrían que haber sido realizadas.

No hubo control, y sacaron fondos municipales sin ese control. Ahora cuanto dinero podría usarse, y eso se contesta sólo, usar lo que la licitación te autorizó, simplemente,

Quieren ensuciar a nuestra intendenta cuando deberían pedir disculpas, porque hacían lo que querían sin darle cuanta a nadie, llegaron a ser denunciados por su propio Sindico, quien dijo en ese momento que no debía pagarse y llamar a una nueva licitación.

Finalmente vuelvo a recordar el único habilitado para mentir es el imputado y en este caso son los representante del Poder Ejecutivo Municipal y sus secuaces!!!